Presa em Manaus quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo

Presa em Manaus quadrilha especializada em roubos a residências em condomínios de luxo. Os criminosos, identificados como Kevin de Andrade Filgueiras, 22; Raimundo Pereira da Silva, 39; Wagner Quadros, 32, e Geanderson Fernandes Ribeiro, 26, foram apresentados na manhã desta segunda-feira (4), à imprensa, momento em que a Polícia esclareceu o modo de atuação do bando.

Crimes

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) os roubos ocorreram em quatro condomínios de luxo. O primeiro crime ocorreu no dia 25 de março deste ano, em uma residência no condomínio no bairro Ponta Negra, zona Oeste da cidade. No dia 24 de maio do ano corrente, o grupo roubou uma casa no condomínio localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. O terceiro roubo cometido pelo grupo ocorreu no dia 20 de julho de 2017, em um condomínio no bairro Tarumã, zona Oeste. O último roubo ocorreu no dia 23 de julho deste ano, em um condomínio situado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da cidade.

Adriano Felix informou que o grupo é conhecido como associação criminosa dos “Ninjas”. Eles chegavam nas residências todos de preto, usando balaclavas e luvas pretas. O bando só agia de madrugada, entre 2h e 4h, e levavam sempre um veículo das vítimas.

Filha da vítima

Conforme a autoridade policial, no último roubo, no dia 23 de julho deste ano, além de subtraírem um dos veículos da família para empreender fuga do local, os infratores levaram a filha do proprietário da casa onde realizaram o assalto. A jovem foi abandonada com carro roubado no bairro Glória, zona Oeste da capital.

Prisões

Segundo Félix, as prisões de Kevin e Wagner foram efetuadas na manhã da última sexta-feira, dia 1º de setembro, por volta das 10h, na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. Na tarde de sexta-feira, por volta das 16h, as equipes da Derfd prenderam Raimundo no Beco das Flores, também no bairro Compensa. Já Geanderson foi preso na noite de domingo, dia 3, por volta das 23h, em via pública no bairro Vila da Prata, zona Oeste. As ordens judiciais em nome dos infratores foram expedidas no dia 15 de agosto do ano corrente, pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, da 5ª Vara Criminal.

Durante a ação foram apreendidas com o bando, duas espingardas de ar comprido, três notebooks, um tablet, dois celulares, duas guitarras, relógios e joias das vítimas, além de uma quantia em dinheiro venezuelano.

Líderes da quadrilha

O delegado Adriano Félix declarou que os líderes da quadrilha eram Kevin e um homem identificado como Diego da Silva Barbosa, que foi encontrado morto no dia 4 de agosto deste ano, em um ramal da rodovia Manoel Urbano, município de Iranduba, distante 27 quilômetros em linha reta da capital. Kevin e Diego ficavam com a maior parcela dos bens provenientes dos roubos. Durante as investigações foi constatado que Diego, que foi encontrado morto, utilizou parte do dinheiro adquirido com o delito na compra de uma casa, localizada na zona Norte, e um veículo da montadora Volkswagen, modelo New Beetle, de cor vermelha, que foi apreendido durante a ação.

Passagem por furto

Na unidade policial, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Kevin possui duas passagens pela polícia por furto. Após os procedimentos cabíveis na especializada, Kevin; Raimundo; Wagner, e Geanderson serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça. Os criminosos responderão por roubo majorado e associação criminosa.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

