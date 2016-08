Presa dupla que tentou matar autônomo em assalto na Torquato Tapajós

A dupla Francisco Tavares dos Santos, 19, e Michael George dos Reis Pina, 20, foi apresentada na manhã desta terça-feira (30), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), suspeita de tentar matar um autônomo de 40 anos, durante um assalto, no último dia 18, na avenida Torquato Tapajós, Bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os suspeitos foram presos por policiais militares da Força Tática, na última quinta-feira (25), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

De acordo com o delegado Denis Pinho, adjunto da Derfd, no dia do crime, Francisco e Michael, juntamente com duas mulheres, abordaram o autônomo, levando a motocicleta, modelo Honda CB 300, de cor preta e placa NOT – 7092, relógio e o cordão dele.

Na ocasião, os assaltantes efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu a mão e a cintura da vítima. O autônomo passou por duas cirurgias e já recebeu alta.

Ainda conforme o delegado, a dupla foi presa pela Força Tática em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, receptação e falsa identidade.

O flagrante foi feito no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A motocicleta da vítima foi recuperada no dia das prisões dos infratores. A dupla foi transferida para a Derfd, onde durante depoimento confessou a autoria do crime.

As mulheres que participaram do crime foram identificadas como Brenda Alessandra da Silva Rodrigues, 19, e Isabelly Mayse Braga Rodrigues, 23. As jovens estão foragidas, mas já tiveram as prisões preventivas expedida pela justiça.

Francisco e Michael foram indiciados por latrocínio tentado e associação criminosa armada. Após os procedimentos serão levados para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro da capital.

Por equipe EM TEMPO Online