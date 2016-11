Presa com drogas em casa, mulher diz que ‘juntava’ dinheiro para pagar dívida de namorado traficante

Vera Lina Pinheiro Gomes, 29, foi presa na manhã desta sexta-feira (4) por tráfico de drogas no São José 3, Zona Leste de Manaus. A prisão foi feita por volta das 8h30, por policiais da equipe ‘Guardião’, lotada no gabinete do delegado-geral, Francisco Sobrinho.

Durante coletiva no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, informou que a mulher foi flagrada com aproximadamente cinco quilos de drogas na casa onde mora, na rua Rip-rap.

Após denúncias dando conta da ação da suspeita, os policiais foram até o local e encontraram a mulher com 50 trouxinhas de oxi, mas, após buscas mais apuradas, encontram cerca de 5 quilos de entorpecentes, entre cocaína, pasta-base de cocaína, oxi e maconha.

“Ela estava guardando drogas de traficantes em casa. O dinheiro que ela conseguia armazenando a droga era para pagar uma dívida de R$ 17 mil do namorado, que também é traficante e está foragido”, explicou

Portal EM TEMPO

Colaborou Luis Henrique Oliveira