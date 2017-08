Prepare-se para mais uma semana de calor: temperatura em Manaus vai chegar a 39ºC

Banhistas aproveitaram o calor para economizar energia elétrica e se refrescar em balneários – fotos: Márcio Melo

O calor de 39º C, com sensação térmica ultrapassando a marca dos 40º C, registrado nesse domingo (20), deve se repetir ao longo desta semana, em temperaturas que variam entre 37º C e 38º C, de acordo com a previsão do instituto Tempo Agora. O clima excessivamente quente levou centenas de manauenses à praia da Ponta Negra e ao porto do São Raimundo, ambos localizados na Zona Oeste de Manaus. Nos locais, os banhistas dispensaram aqueles minutinhos de exposição ao sol para ficar a maior parte do tempo dentro d’água.

De acordo com o instituto Tempo Agora, hoje, a temperatura deve variar entre 26º C, a mínima, e 36º C, a máxima. Já amanhã, os manauenses terão mais um dia de calor intenso. Segundo a previsão, a temperatura máxima deve ficar na casa dos 38º C. Na quarta, quinta e sexta-feira, as máximas variam entre 36º C e 37º C.

Leia também: Temperatura global bate recorde e 2016 foi o ano mais quente desde 1880

Nesta semana a temperatura chegou a 39º C,com sensação térmica ultrapassando a marca dos 40º C

Curtindo o dia de folga com a família, o autônomo Carlos André Soares, 35, foi um dos manauenses que decidiram sair de casa para aliviar o calor. Apesar de não ter o hábito de frequentar balneários nos fins de semana, o autônomo foi quase que obrigado a dar um pulinho na praia na tarde de ontem para se refrescar. “Mesmo com os condicionadores de ar dos quartos ligados no máximo, meus filhos reclamavam do calor. Estavam impacientes e agoniados com essa temperatura elevada. Não gosto muito de praia, mas me rendi ao pedido deles para nos refrescarmos na Ponta Negra. Até eu gostei da ideia de dar um mergulho. Refrescou bastante”, disse Carlos.

A auxiliar de serviços gerais Simone Santos, 42, também aproveitou o dia de calor intenso na praia da Ponta Negra. Segundo ela, além de economizar na conta de energia elétrica, teve a oportunidade de se distrair e renovar as energias para mais uma semana de trabalho. “Este ano o verão está demais. Parece que a cada ano a temperatura sobe mais. Não tem condições de ficar trancada dentro de casa com esse calor insuportável. O jeito é passar o dia na praia se refrescando no rio. Ainda bem que temos essa opção”, ressaltou Simone.

Com o forte calor, os pontos turísticos da cidade ficam lotados

Já para os vendedores ambulantes, as altas temperaturas registradas nos últimos dias não estão contribuindo para o aumento das vendas. Apesar de ser necessário, segundos nutricionistas, o consumo constante de líquido para evitar a desidratação, o manauense tem se segurado mais na hora de gastar. “Desde o início de agosto, este foi o fim de semana mais fraco em relação a vendas. O normal seria as vendas aumentarem juntamente com a movimentação da praia, mas temos visto um cenário totalmente diferente. Até agora, o melhor fim de semana em relação a lucros foi o da eleição. Espero que o próximo domingo seja igual ao do primeiro turno, com boas vendas”, comentou Carlos Ferreira.

São Raimundo

Em outra localidade, alguns banhistas passaram o dia de ontem se refrescando em uma área destinada exclusivamente para embarcações, localizada no porto de São Raimundo, ignorando o perigo e a proibição da administradora. Moradores do entorno do porto já denunciaram diversas vezes o problema para os órgãos responsáveis pela área, porém, até o momento nada foi feito. “Todo fim de semana presenciamos essas irregularidades”, lamentou Jéssica Lima.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

Calor exige prevenção contra doenças da pele, alertam especialistas

Pacientes enfrentam calor dentro de UTI em hospital de Manaus

Em Manaus, calor ‘aquece’ a produção de condicionadores de ar