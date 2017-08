Prepare o bolso: Petrobras autoriza novo reajuste nos combustíveis

Preço de combustíveis foi reajustado recentemente e deverá sofrer nova alteração para cima a partir desta terça-feira – Janailton Falcão

Os preços dos combustíveis, que já estão altos em Manaus, podem ficar ainda mais caros a partir desta terça-feira (22), com o novo reajuste anunciado ontem (21) pela Petrobras. Segundo a estatal, o diesel deve subir 2,3% e a gasolina será reajustada em 3,3% nas vendas para as distribuidoras.

As mudanças fazem parte da nova política de preços da Petrobras, que prevê reajustes quase que diários para as cotações dos combustíveis. A medida vem sendo adotada desde junho deste ano. Porém, essas oscilações não podem ultrapassar a margem superior a 7% e nem inferior a 7%, de acordo com regra interna da estatal.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, disse que o reajuste pode atingir o consumidor.

“Às vezes, as distribuidoras absorvem esse reajuste da Petrobras e vendem no valor normal para os postos. Se não absorverem, os postos terão que repassar os custos ao consumidor. Nesse caso, cada posto tem a sua planilha de custo para saber quanto vai repassar para o consumidor final”, detalhou.

Dantas ressaltou que é necessário aguardar os números que vão ocorrer a partir de hoje. “Cada posto tem a sua estratégia, mas se houver o repasse de preço, o aumento na bomba será iminente, podendo acontecer a qualquer momento. O tempo vai definir a estratégia de cada posto”.

As mudanças constantes no preço dos combustíveis reafirmam a tendência de que o mercado de combustível agora vai ser mais flutuante, principalmente, com os reajustes diários da Petrobras.

“As oscilações vão depender do caixa da Petrobras. Quando precisar de caixa, a estatal irá adotar essa estratégia. Revendedores e consumidores, temos todos que nos adaptar à nova realidade”, finalizou Dantas.

O Sindicam esclarece que caso ocorra o reajuste no preço final dos combustíveis direto na bomba, o percentual não será o mesmo estipulado pela Petrobras. Até a semana passada, o Sindicam apurou que o preço médio da gasolina, em Manaus, estava entre R$ 4,25 e R$ 4,40 o litro.

A pesquisa semanal de preços dos combustíveis da Secretaria Executiva de Estado de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), divulgada toda quinta-feira, apontou que até o último dia 17, o menor valor encontrado nos postos da capital amazonense foi o de R$ 3,29, no posto Mucuripe. O diesel comum mais barato custava R$ 2,90 e o diesel S10 era comercializado a R$ 3. Esses preços foram encontrados no Auto Posto Teles. A pesquisa foi realizada em 61 postos espalhados pela cidade. “É um absurdo esse novo aumento dos combustíveis”, disse o motorista José Ricardo de Almeida, 55.

