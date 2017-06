Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia abre inscrições

Os projetos que impulsionam o desenvolvimento sustentável da Amazônia já podem ser inscritos no Prêmio Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente de 2017. A premiação é destinada a iniciativas inovadoras e às personalidades que contribuem para o desenvolvimento da Amazônia. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto e são efetuadas somente pelo site www.amazonia.ibict.br .

“Os prêmios foram criados com objetivo de estimular o pensar Amazônico”, disse o coordenador desta ação, professor José Rincon, destacando que essa 13ª edição do Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, com solenidade marcada para dia 24 de novembro, às 20 horas, no SESI Clube do Trabalhador.

Os recursos no montante de R$ 120 mil em premiações são oriundos do apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do seu Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), do Ministério da Integração Nacional (MI), das Federações de Indústrias da Região Amazônica e Fundações de Amparo a Pesquisa.

Premiação

Os valores do Prêmio Prof. Samuel Benchimol, Categoria “Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica” e do Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, Categoria “Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL)” são de R$ 60 mil cada um.

No Prêmio Prof. Samuel Benchimol serão agraciados três vencedores com as quantias de R$ 35 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para o 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Na premiação da categoria “Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL)”, a metodologia da premiação é a mesma, contempla três iniciativas com importância de valores iguais ao do Prêmio Prof. Samuel Benchimol.

Homenagens

Neste ano, os 75 anos do Banco da Amazônia, os 60 anos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento serão temas das principais homenagens. Vale lembrar que a outorga dos premiados ocorre anualmente de forma itinerante nos estados que integram a área geográfica da Amazônia Legal, contemplando os estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amazonas.

