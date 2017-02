Premiação do cinema mundial acontece no domingo, com o musical ‘La La Land’ como favorito

Um casal de artistas jovens e bonitos em busca de sucesso. Esse é o enredo do filme favorito a ganhar os prêmios principais do Oscar deste ano, que acontece neste domingo (26).

“La La Land – Cantando Estações” lidera o número de indicações e concorre em 14 categorias, incluindo as mais aguardadas, como as de melhor filme, melhor diretor e melhores ator e atriz.

“Vai ser uma lavada. Além de bonito, é o filme certo na hora certa. Ele trata da busca pela esperança, assunto muito forte hoje. Acredito que vá levar ao menos dez prêmios”, diz Roberto Sadovski, crítico de cinema do portal UOL. Para Sadovski, a única ameaça a “La La Land” é “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, que conta as fases da vida de Chiron, um jovem negro morador de uma comunidade pobre de Miami (leia abaixo). “É muito bem produzido. E o Oscar passou por polêmicas nos últimos anos por conta de prêmios apenas a artistas brancos. Isso acaba entrando em discussão. Ainda sim, “La La Land” é o filme a ser batido.” Outros destaques são “Um Limite Entre Nós”, com Denzel Washington, e “Estrelas Além do Tempo”.

A Globo, que já exibiu a premiação ao vivo em anos anteriores, dará preferência ao destile das escolas de samba. Na segunda-feira, às 15h20, a emissora exibe um especial com os momentos mais marcantes do Oscar.

LEANDRO VIEIRA

Folhapress