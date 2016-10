Preguiça é resgatada após populares avistarem animal na Torquato Tapajós

Uma preguiça-de-bentinho, conhecida como ‘preguiça de três dedos’ foi resgatada na manhã desta sexta-feira (21), na avenida Torquato Tapajós, em frente a uma fábrica de motocicletas, na Zona Norte de Manaus.

Populares que avistaram o animal acionaram os órgãos competentes e informaram a situação da preguiça. A equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental foi a responsável pela retirada do animal do local.

Após o fato, a preguiça foi conduzida ao Refúgio Sauim Castanheira, situado na estrada do Aleixo, bairro Puraquequara, Zona Leste, para os devidos cuidados e retorno ao seu habitat natural.

Com informações da assessoria