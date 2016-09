Prefeituráveis visitam pontos de Manaus para apresentar propostas para futura administração

Faltando 19 dias para as eleições municipais, os nove candidatos à prefeitura de Manaus continuam percorrendo as zonas da capital, inclusive áreas ribeirinhas, para apresentar as propostas de gestão caso sejam eleitos.

Único candidato de chapa puro sangue, Serafim Corrêa (PSB) visitou a Zona Sul. Na Lagoa do Japiim, o candidato e sua vice, Cristiane Balieiro, ouviram as reivindicações da população sobre iluminação pública e melhor utilização do local. Segundo o candidato, se eleito, o ambiente vai ganhar uma “vida nova”.

Na mesma zona, nos bairros Japiim e Betânia, o candidato do SDD, Henrique Oliveira falou sobre os programas que tem no plano a ser desenvolvido se for prefeito da capital. Entre eles, o carro-chefe da campanha, a ‘Tarifa Zero’, que será inclusa para todos os estudantes.

O candidato da coligação ‘Mudança para Transformar’, Marcelo Ramos, optou por visitar comunidades rurais e anunciou que em sua administração todas as comunidades terão poços artesianos e um sistema simples e eficiente de distribuição de água, além de energia elétrica por meio do programa ‘Luz para todos’.

