Prefeituráveis de Manaus avançam nas estratégias para conquistar votos

Não há tempo a perder quando se trata de conquistar a simpatia do eleitor. Por isso, mesmo com o ‘feriadão’, os candidatos a prefeito de Manaus mantêm suas agendas com atividades diversas. No fim de semana, Luiz Castro (Rede) participou de uma reunião com estudantes e expôs as principais ideias do seu plano de governo para a juventude. A ideia é proporcionar aos jovens oportunidade de trabalho, crescimento social e cultural associado a programas de esporte e lazer.

O prefeiturável propõe a integração das políticas municipais de juventude com as demais áreas de governo, especialmente educação, cultura, saúde e desenvolvimento econômico, em parceria com instituições públicas e privadas e a sociedade em geral.

No encontro, um dos problemas destacados pelos jovens é a dificuldade para entrar no mercado de trabalho, que exige, principalmente, tempo de experiência. De acordo com o candidato, o incentivo ao Primeiro Emprego, em parceria com a iniciativa privada, é um dos pontos em destaque no seu plano de governo, além do estímulo às iniciativas do cooperativismo e do empreendedorismo jovem.

“Vamos implantar um programa de ampliação da qualificação profissional dos jovens, na modalidade aprendiz, na faixa de 14 anos, de modo articulado com as áreas de Educação, Trabalho e Juventude”, afirmou o Castro.

Ele propõe também adequar o Bolsa-universidade às prioridades da demanda das políticas públicas e do setor de desenvolvimento econômico. Luiz Castro não abre mão, também, da ampliação das escolas em tempo integral, principalmente nos bairros mais carentes de Manaus, onde os jovens vivem em situação de risco social.

Direito das mulheres

O candidato José Ricardo (PT) e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), da Coligação ‘Compromisso com o Povo’, realizaram, nesta segunda-feira (5), panfletagem no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, uma das propostas defendidas foi o ‘Centro de Referência dos Direitos e de Cidadania da Mulher’, um complexo com diversos serviços para auxiliar a mulher, como assistência jurídica, social, acompanhamento psicológico, em casos de enfrentamento à violência, e que favoreçam o ‘empoderamento’ delas como indivíduo e profissional.

“Reconhecemos a importância de fortalecer as lutas das mulheres na construção de uma sociedade forte, porque sabemos que é a mulher que quase sempre está como chefe das famílias brasileiras, cuidando da educação e do sustento dos filhos; e também são elas que estão na maioria das vezes na liderança das principais lutas sociais. Elas precisam de um efetivo apoio do poder público para desenvolver todo seu potencial”, afirmou José Ricardo, destacando que vários movimentos de mulheres participaram da elaboração do plano de governo.

A coligação tem mais propostas para as mulheres, como a implementação do programa ‘Mulheres Mil’, para promover inclusão social e profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade; assegurar a titularidade em nome da mulher e implantação do programa ‘Mulheres na Reforma Agrária’; fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; construção de Maternidade Municipal com Sistema Humanizado; a criar a Secretaria Municipal de Direitos da Mulher e a casa ‘Abrigo para Mulheres vítimas de violência’.

Feirantes

Já o candidato Henrique Oliveira (SD) aproveitou o dia de ontem para apresentar suas propostas aos comerciantes e feirantes do centro da cidade. Além de acompanhar de perto a rotina dos trabalhadores, o prefeiturável ouviu da população as principais demandas para a melhoria da qualidade de vida em Manaus.

O percurso da caminhada começou nas mediações da Feira da Banana, na avenida Lourenço da Silva Braga. No local, feirantes, estivadores, carregadores, taxistas e consumidores são unânimes na hora de apontar o trânsito do local como um dos maiores problemas da área. Nas proximidades estão localizadas, também, a Manaus Moderna e o mercado municipal Adolpho Lisboa. Além desses espaços, o local abriga uma centena de comércios e o fluxo de veículos e pessoas na área é constante.

Para Henrique, a reorganização da área se faz necessária e deve contemplar as feiras e o entorno. “Eu conheço bem essa área, sou consumidor dos produtos comercializados aqui e como cidadão também vejo o problema se agravar e não ser resolvido”, disse o candidato em conversa com os permissionários.

Mais à frente, na avenida Manaus Moderna, as reclamações continuam. A via concentra boa parte dos caminhões de cargas que param para descarregarem mercadoria. Em conversa com os feirantes, Henrique destacou que a administração pública deve realizar melhorias no local visando comerciantes e feirantes e, também, a população.

“A certeza que tenho é que todos que já passaram e os que estão na atual administração já tiveram a chance de fazer e não fizeram. Nós queremos fazer e fazer junto com os trabalhadores, ouvindo suas demandas, buscando melhorias junto com quem vive o problema, com quem frequenta essa área e sabe o que precisa ser feito para melhorar”, destacou.

Com informações das assessorias