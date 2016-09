Prefeituráveis de Manaus aproveitam domingo para apresentar propostas aos eleitores

A poucos dias das Eleições 2016, os candidatos à prefeitura de Manaus não descansam nem mesmo no domingo. Aproveitaram este 18 de setembro para divulgar e disseminar ainda mais suas propostas de campanha junto ao eleitorado da capital amazonense. Confira:

Serafim Corrêa e Cristiane Balieiro levaram a caminhada do PSB ao conjunto Oswaldo Frota, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Além de massificar a volta da ‘Domingueira’, implantada em sua gestão (2005-2008), ‘Sarafa1 aproveitou para anunciar que, se leito, durante sua nova administração haverá a volta do pagamento da meia passagem de estudantes na catraca.

“Conversando com um grupo de estudantes, hoje, anunciei que na minha administração também voltará a meia catraca. Não tem sentido obrigar os estudantes a terem que ir à sede do Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas) abastecer o seu Passa Fácil. Assim, eles poderão pagar a meia na catraca, o que vai acabar com essa humilhação a que são submetidos todos os dias”.

Carreata

O candidato José Ricardo (PT), seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), e toda a militância da coligação ‘Compromisso com o Povo’, participaram de carreata pelas zonas Centro-Sul e Norte da cidade, que começou na Bola do Eldorado e terminou no bairro de Santa Etelvina com minicomício.

As políticas públicas de mobilidade tiveram destaque, como a implementação do ‘Pedalando na Cidade’, com a criação e a ampliação de ciclovias, a implantação dos ‘bicicletários’ e a conversão das faixas exclusivas em ciclofaixas aos domingos e feriados.

José Ricardo destacou que a mobilidade urbana deve ser uma das prioridades da pauta de planejamento das cidades modernas, fazendo com que os gestores públicos apresentem soluções para o tráfego de novos veículos que, a cada ano, passam a circular pelas vias urbanas.

“Precisamos garantir as condições necessárias para que a população possa utilizar os serviços públicos e privados e exercer o seu direito de ir e vir, seja a pé, de carro, de moto, de ônibus ou de bicicleta”, disse ele, ressaltando que essa última modalidade de transporte tem crescido muito na capital e precisa ser priorizada pela Prefeitura.

Arborização

Já o atual prefeito e candidato à reeleição, Athur neto (PSDB), divulgou por meio de sua assessoria de imprensa a proposta de continuidade e ampliação do projeto ‘Arboriza Manaus’, segundo a qual, em seis meses, foram plantados nas ruas da cidade dez mil mudas de plantas de várias espécies.

O trabalho ’ é modelo para que Artur Neto e Marcos Rotta tracem metas e um plano de governo ainda mais ousado de recomposição arbórea, além da criação da construção de um Centro de Produção de Mudas. De acordo com o prefeito, é um trabalho a longo prazo, mas que já começa a ter resultados.

“É um trabalho lento. Não basta apenas plantar. Temos que cuidar para garantir que as plantas cresçam e floresçam. Segundo o IBGE, em 2010, Manaus tinha apenas 25% de cobertura vegetal. Acreditamos que já conseguimos melhorar este índice, mas ao final do próximo governo posso garantir que nossa cidade já estará mais verde. Quem passa pela André Araújo e Djalma Batista já tem esta impressão”, afirma Artur Neto.

Com informações das assessorias