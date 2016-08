Prefeituráveis de Manaus apresentam propostas e ouvem reclamações da população em caminhadas

Em mais um dia de caminhadas por Manaus, os prefeituráveis apresentaram suas propostas e ouviram reclamações dos eleitores da capital amazonense. O candidato à cadeira do executivo municipal pela a coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, Hissa Abrahão (PDT), visitou nesta quarta-feira (31), o bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste.

Além de visitar as casas e conversar com os moradores, Hissa Abrahão ouviu reclamações sobre a estrutura do local, além da insegurança e educação. Ele explicou que é por meio dessa interação com a comunidade que se obtém uma ideia mais clara sobre a não atuação da atual administração municipal nos bairros mais periféricos.

“Verificamos que estamos no caminho certo para não cometermos o mesmo erro, mas sim apresentando propostas e soluções para resolver o atual quadro da atenção básica na saúde, segurança e qualidade do ensino nas escolas municipais. É isso que buscamos. É assim que trabalhamos”, concluiu Hissa Abrahão.

Para Hissa, o bairro não tem uma opção de lazer e poderia ser beneficiado com a revitalização do Lago da Carbrás e a implantação de um parque dentro da comunidade. “Dentro do bairro tem uma área grande com um lago que antes da ocupação dos moradores tinha água potável. Atualmente está contaminado. Mas a prefeitura pode tomar medidas para recuperar o local e criar um parque semelhante Parque Jefferson Péres. Uma opção de lazer para os moradores do Parque São Pedro, Campos Sales e bairros adjacentes”, destacou o prefeiturável.

A comerciante Rosineide Santos, 36, aposta na candidatura de Hissa. Ela acredita que o prefeiturável irá levar as melhorias necessárias para a comunidade. “Espero que ele seja o nosso representante e melhore as condições das escolas do nosso bairro. A comunidade tem três escolas, mas os alunos não têm um tratamento digno. Os alunos não recebem uma alimentação de qualidade”, reclamou.

Somos Todos Manaus

O prefeiturável Silas Câmara, e o vice, coronel Amadeu, reuniram centenas de pessoas durante a caminhada realizada pelas ruas do bairro Ouro Verde, na tarde de hoje. O deputado estadual Carlos Alberto e os candidatos a vereador pela Coligação Somos Todos Manaus, além de lideranças comunitárias do bairro, também estiveram presentes.

Durante a caminhada, Silas e coronel Amadeu conversaram com os moradores e ouviram as necessidades da área. Algumas das sugestões como infraestrutura, segurança e educação já estão no plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e serão realizadas assim que forem eleitos.

“É importante ir onde a população está e saber a real necessidade dela. Hoje, além de receber o carinho, comprovei com os moradores do Ouro Verde que eles querem mudança e isso me deixa muito feliz, pois eu e o Amadeu somos a mudança. As necessidades deles estão no nosso plano de governo e, com muito trabalho, vamos conseguir atender os anseios deles”, disse Silas.

Conhecido em Manaus por ter implantado o Ronda no Bairro, o coronel Amadeu destacou que as principais reclamações da população podem ser resolvidas pela prefeitura. Para isso, é preciso ter vontade e gostar das pessoas. “Tenho certeza que eu e o Silas vamos poder fazer muito por Manaus. Não estamos recriando a roda, tudo que nós estamos propondo é factível e dá para fazer”, finalizou Amadeu.

Propostas

Já o candidato a prefeito, Henrique Oliveira (SD), apresentou durante caminhada no bairro Zumbi, na Zona Leste, na tarde de hoje, suas propostas para infraestrutura, segurança e inclusão social. Essas foram algumas das principais demandas dos moradores dessa localidade.

A atividade iniciou pela Rua Chico Mendes e seguiu por outras quatro vias do bairro. No local, Henrique explicou que uma das propostas é priorizar a melhoria dos equipamentos urbanos, fazendo a ampliação de calçadas, multiplicação dos pontos de luz, asfaltamento das vias, padronização das sinalizações e adoção de aparelhos, como as academias ao ar livre, em áreas subutilizadas de canteiros centrais.

Os moradores também pediram melhorias na infraestrutura das ruas e na iluminação pública. Segundo Henrique, para melhorar a segurança na cidade, que também é de responsabilidade do município, sua administração vai ampliar e treinar a Guarda Municipal, com uso de armas não letais e foco nas ações de defesa do espaço público. Além disso, ampliar e melhorar a iluminação em becos, vielas e todas as áreas que atualmente servem de esconderijo para assaltantes e outros marginais.

“Vamos instituir, ainda, no âmbito dos Conselhos Tutelares, os Conselhos Comunitários de Segurança. Esse projeto vem ao encontro de nosso compromisso com a base, com o alicerce da nossa cidade que são as famílias, as crianças e os adolescentes”, destacou.

Com informações das assessorias