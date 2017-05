Prefeitura volta a fazer mutirão nas comunidades ribeirinhas

O serviço de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus volta, a partir desta quinta-feira (25), a atender treze comunidades localizadas na zona rural de Manaus. Os trabalhos envolvem capinação, jardinagem, remoção de resíduos pesados e de poda e limpeza das margens e igarapés.

A comunidade Bela Vista do Jaraqui, situada no Lago do Jaraqui (a 55 km do centro urbano da Cidade de Manaus), foi a primeira a receber as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Aproximadamente 50 trabalhadores realizam o serviço, que deve percorrer as outras comunidades durante as próximas semanas.

“É uma determinação do prefeito Arthur Neto que os serviços públicos de limpeza se façam presentes e constantes nessas comunidades, que têm recebido os mutirões de limpeza com muito boa vontade e satisfação. O apoio dos moradores tem sido fundamental para a manutenção da limpeza nesses locais”, explicou Paulo Farias, Secretário Municipal de Limpeza Urbana.

Desde o início dessa semana, outras ações de limpeza pontuais em comunidades menores, como a São Sebastião (Tarumã-Mirim), Julião (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé/AM), Agrícola da Paz (Ramal do Pau Rosa, na BR 174) e Nova Esperança (APA Tarumã-Ponta Negra, às margens do Igarapé do Tiu) já vem sendo realizadas pelos próprios moradores, com apoio de maquinário e logístico da Semulsp.

“Em uma iniciativa dos próprios moradores dessas áreas, a limpeza contou com a colaboração da comunidade, que vem mantendo o serviço diário”, afirmou José Rebouças, subsecretário operacional da Semulsp.

Na última semana, lideranças dos distritos rurais estiveram na sede da Semulsp para alinhar as ações de limpeza. “Essas ações significam muito para a população ribeirinha. Além de melhorar a qualidade de vida, a limpeza vai ajudar essas comunidades a preservarem o ambiente e as águas. Hoje, todos os moradores já sabem o que fazer com o lixo e a quem recorrer”, avaliou Pedro Simeão, líder da Comunidade São Sebastião.

Nesta sexta-feira, 26/5, e sábado, 27/5, as equipes da Semulsp têm programação na região do Tupé, onde serão feitas ações de limpeza. As comunidades Colônia Central (margem esquerda do Baixo Rio Negro); Agrovila (Tarumã-Mirim – margem direita do Tarumã, via fluvial); Ebenezer (localizada no igarapé Ebenezer, às margens do Rio Negro); Nossa Senhora do Livramento (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé/Am – distante de Manaus 7 km, via fluvial) e Nossa Senhora de Fátima (Bairro Tarumã, Zona Oeste) são as próximas a receber o mutirão de limpeza. Além dessas, os pequenos distritos de Vila Nova e Açuzinho também receberão apoio na limpeza de seu perímetro, em ação prevista para o início de junho.

