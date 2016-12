Prefeitura vai pedir ressarcimento por obra emergencial

A Prefeitura de Manaus vai solicitar em juízo o ressarcimento dos gastos obtidos com a obra emergencial realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para conter a erosão de um terreno particular, localizado no Parque 10, Zona Centro-Sul, que desmoronou na última quinta-feira (8), matando uma pessoa e deixou outra gravemente ferida.

Para sanar o problema, que provocou a interdição de parte da avenida Grande Otelo, a Seminf teve que realizar no local uma intervenção em caráter emergencial, colocando cerca de 220 carradas de aterro no buraco com mais de 1.800 metros quadrados.

A Seminf disponibilizou para trabalhar nesta obra, uma equipe formada por 20 trabalhadores, além da utilização caçambas, rolo compactador, retroescavadeira, escavadeiras hidráulicas e outros equipamentos. A previsão do órgão é que até o final da tarde deste sábado (10), todo o serviço estivesse concluído.

“Vamos contabilizar todo o custo com máquinas, materiais e servidores, para repassar a Procuradoria Geral do Munícipio (PGM), quanto foi gasto nessa obra. Após isso, a PGM vai acionar judicialmente o proprietário desse terreno para que seja ressarcido os valores investidos no serviço emergencial”, disse o secretário da Seminf, Alexandre Morais.

No dia 11 de setembro, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) embargou a obra comercial e particular, de propriedade de Eliane Sigrid Lacerda dos Reis Bezerra, que sofreu um desabamento, afetando o passeio público.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO