Prefeitura vai distribuir repelentes para grávidas do Bolsa Família

As grávidas cadastradas no Programa Bolsa Família começarão a receber, nesta segunda-feira, 03/4, repelentes para se protegerem do mosquito Aedes aegypti. A meta é atender 6.720 mulheres em Manaus. Além do cadastro no Bolsa Família, a grávida deve estar realizando o pré-natal na rede municipal e ter registrado, de forma adequada, o acompanhamento das condicionalidades de saúde exigidas pelo programa.

A Semsa já iniciou a entrega dos repelentes nas Unidades de Saúde para que as equipes de profissionais possam organizar o fluxo de distribuição às gestantes a partir do dia 3 de abril. “O novo serviço é uma estratégia de prevenção da ocorrência de Zika vírus em mulheres gestantes, reduzindo o risco do nascimento de bebês com anomalias congênitas como microcefalia. As gestantes do Bolsa Família estão sendo priorizadas devido ao programa ter como critério principal a situação de vulnerabilidade socioeconômica das famílias cadastradas”, explica Homero de Miranda Leão.

Os repelentes que serão distribuídos às gestantes foram adquiridos por meio da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coordena o Programa Bolsa Família, e o Ministério da Saúde.

Para receber o repelente, o secretário recomenda que a gestante procure obter informações diretamente na Unidade de Saúde onde realiza o pré-natal. Dependendo do caso, a paciente poderá receber o repelente na mesma UBS ou será encaminhada para outra unidade de saúde de sua área.

Com informações da assessoria