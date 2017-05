Prefeitura vai ampliar serviços de recapeamento noturno na cidade

Com o êxito no andamento da ação de recapeamento asfáltico no São José I, zona Leste, iniciado na última terça-feira (23), a Prefeitura de Manaus decidiu estender os trabalhos noturnos às demais zonas da cidade. A decisão foi anunciada pelo vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rotta, durante a fiscalização dos serviços de recapeamento da rua Engenheiro Vilar Fiúza da Câmara, na noite desta sexta-feira (26).

Segundo Rotta, a intenção é duplicar o número de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nas ruas e utilizar o período da noite como horário estratégico para dar prosseguimento aos trabalhos nas principais vias de Manaus.

“O prefeito Arthur Neto gostou tanto do resultado das operações noturnas que tomou essa decisão de aumentar em 100% nossas equipes. Além de realizar um serviço que é reclamado pela população, estamos desafogando o trânsito e fazendo um congraçamento com as famílias que estão nas ruas acompanhando cada vez mais essa operação de guerra que nós travamos contra os buracos na cidade”, enfatizou o vice-prefeito.

Com a decisão, a meta á recuperar 24 quilômetros de vias com Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ (asfalto quente), à base de brita, que possui melhor qualidade e maior durabilidade.

“Vamos atuar por administração direta enquanto a Seminf trabalha para buscar recursos para ampliação dos serviços. Em 60 dias já devemos estar atuando com equipe ampliada nas demais zonas de Manaus”, assegurou o subsecretário de Serviços Básicos, Antônio Peixoto.

No primeiro dia de ação da rua, o primeiro trecho a receber o serviço foi o que interliga a alameda Cosme Ferreira até avenida Grande Circular. O prazo de finalização da obra será de até 20 dias. Toda a ação está sendo executada no período noturno para não atrapalhar a fluidez do trânsito.

Ação conjunta

Os serviços contam com o apoio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans). A via também já recebeu iluminação a LED e após os serviços de recapeamento serão feitos os trabalhos de sinalização viária horizontal.

Com informações da assessoria