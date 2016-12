Prefeitura vai acionar Polícia para apurar acidente no Parque 10

A Prefeitura de Manaus vai acionar a Polícia Civil para que investigue a responsabilidade criminal de Eliane Sigrid Lacerda dos Reis Bezerra e Antônio Carlos Lapa Bezerra, proprietária e responsável técnico, da obra localizada na avenida Maneca Marques, Parque 10, zona Centro-Sul, que desabou na tarde desta quinta-feira, 8, soterrando dois trabalhadores. Um deles foi retirado com vida e levado pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto. O outro não sobreviveu.

A obra já havia apresentado problemas no dia 11 de setembro, provocando a erosão de parte da via. A Prefeitura de Manaus adotou todos os procedimentos de sua competência. Notificou, multou os responsáveis e interditou a obra. De acordo com a administração municipal, nesta semana, o proprietário assinou um documento se comprometendo a solucionar a erosão provocada, liberando a pista definitivamente.

Desde as primeiras horas do acidente, a Prefeitura de Manaus, por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM) está no local acompanhando todos os procedimentos. O Samu prestou socorro ao sobrevivente, o operário Raimundo Vieira da Silva, e levou ao Hospital 28 de Agosto, onde está sendo atendido e avaliado.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) atuaram imediatamente, com monitoramento do trânsito e a interdição da avenida, no trecho do desmoronamento.

No local, a Defesa Civil constatou que não há riscos às residências próximas e fará um novo relatório técnico sobre a situação do local para encaminhar ao Implurb. A Secretaria Municipal de infraestrutura (Seminf) está no local prestando auxílio para conter a erosão no terreno. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) encaminhou assistentes sociais para acompanhar os familiares das vítimas.

O Portal Em Tempo entrou contato com a empresa responsável pela obra. A Esac Engenharia não quis comentar as denúncias da Prefeitura, mas uma das funcionárias, que não se identificou, alegou que a empresa está prestando assistência às vítimas e lamentou a tragédia. Para a funcionária, o que aconteceu foi um acidente.

Com informações da assessoria