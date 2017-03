Prefeitura tira 900 toneladas de lixo de igarapés em Manaus

Mais de 900 toneladas de lixo já foram retiradas dos igarapés da cidade nos dois primeiros meses do ano pela Prefeitura de Manaus. A modalidade ganha ainda mais relevância neste primeiro trimestre, como medida preventiva do período de chuvas.

Além das áreas que recebem equipes diárias de limpeza pela alta demanda, como a Manaus Moderna, Orla do São Raimundo, Ponta Negra, Igarapé do Franco e Manaus 2000, outros 20 igarapés já receberam serviços de capinação, jardinagem e retirada de lixo, desde o começo do ano. “Atividades diárias e as ações emergenciais fizeram parte das ações de limpeza nos igarapés nos últimos dois meses de trabalho”, disse o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Farias.

Nesta terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) dá continuidade à atividade, com ações nos igarapés do Mindu (Novo Aleixo, zona Norte) e Nossa Senhora de Fátima (zona Norte). “A limpeza nos igarapés é importante, não apenas pela questão ambiental do leito dos rios e pela estética da cidade, mas é essencial para evitar os alagamentos e as enchentes. Isso é causado, na maioria das vezes, por conta do lixo jogado pela população nos córregos”, explicou o secretário.

Essa modalidade de limpeza retira em média 23 toneladas por dia de lixo dos igarapés, a um custo de R$ 900 mil por mês aos cofres públicos. “É uma das modalidades mais caras de limpeza do mundo e é pouco eficiente, pois as equipes precisam voltar aos igarapés constantemente para retirar mais lixo que se acumula novamente. É essencial que a população evite jogar lixo nos rios e nas ruas, já que todo lixo arremessado nas ruas vai parar nos bueiros e igarapés”, alertou Farias.

Com informações da assessoria