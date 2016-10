Prefeitura terá ponto facultativo nos dias 3 e 4 de novembro; apenas atividades essenciais serão mantidas

A Prefeitura de Manaus informa na manhã desta quarta-feira (19) que haverá ponto facultativo nas instituições públicas da rede municipal nos dias 3 e 4 de novembro de 2016. A primeira data em virtude da transferência do ponto facultativo do dia 28 de outubro, quando se comemora o Dia do Servidor Público Municipal, para o dia 3 de novembro. A segunda, em razão da necessidade de contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa nos dias que se intercalam feriados e fins de semana.

Como dia 2 é feriado, por conta do Dia de Finados, ao todo, o município ficará três dias sem funcionar os servidores gozarão de cinco dias de folga, se contar com o fim de semana (5 e 6).

Mesmo com o ponto facultativo nos dias 3 e 4 de novembro, a prefeitura argumenta que as atividades essenciais na área da saúde serão mantidas, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Maternidade Moura Tapajóz.

As datas de ponto facultativo estão publicadas na edição de número 3992 do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 18 de outubro.

Com informações da assessoria