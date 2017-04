Prefeitura revitaliza praças em quatro pontos da cidade

Novos espaços públicos estão sendo revitalizados pela Prefeitura de Manaus. A praça central da Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul, a praça do conjunto Tocantins e duas áreas de convivência no Parque 10, Zona Centro-Sul estão recebendo reforma em toda a sua estrutura. As obras visam trazer melhorias e bem-estar aos pedestres, visitantes e à comunidade em geral.

No bairro Japiim, a praça central está recebendo restauro em 300 metros da calçada e também a substituição do meio-fio por concreto. O local, que tem uma área total de 9 mil metros quadrados, também irá receber a instalação de uma academia ao ar livre, além da reforma nos bancos e pintura total da área.

No bairro Parque 10, a praça localizada entre as ruas 23 e 24 também está sendo revitalizada. A praça que conta com uma área total de 1.600 metros quadrados está recebendo obras no pavimento, com a instalação de pavers (blocos pré-moldados em concreto), reforma do estacionamento que possui espaço para receber aproximadamente 16 veículos, recuperação do meio-fio, sarjeta e restauração das calçadas e bancos.

Na sequência os serviços serão finalizados com a pintura total da praça. A obra, executada por administração direta, está sendo realizada por meio das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

No mesmo bairro, a praça localizada na rua 31, também está recebendo infraestrutura. Já na segunda etapa do conjunto Tocantins, a praça central está sendo totalmente reformada. A área está recebendo piso em concreto, calçamento em todo entorno, além de instalação de novos bancos e de uma academia ao ar livre.

Para o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto, o resgate de áreas de convivência da família tem sido uma marca na gestão do prefeito Arthur Neto. “Nossas ações tem colocado entre as prioridades essa questão de reforma e construção de praças e áreas comuns para as famílias. A implantação das academias ao ar livre se tornou um grande projeto, que está levando mais qualidade de vida para população”, destacou Peixoto.

Qualidade de vida

O técnico em enfermagem, Eduardo Correia da Silva, 46, morador do bairro Japiim, aprova a iniciativa da prefeitura em reformar a praça, devido ser uma área principal com um grande fluxo de pedestres e automóveis.

“É uma reforma que o nosso bairro estava precisando muito, principalmente para gente que tem filhos e precisa passear com eles. É uma ótima iniciativa da prefeitura e estamos muito agradecidos por isso”, ressaltou o morador .

