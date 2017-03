Prefeitura reúne secretários para revitalização no PIM e Centro Histórico de Manaus

O início das obras de revitalização da malha viária do Polo Industrial de Manaus e as obras do PAC Cidades Históricas para recuperar importantes espaços do Centro Histórico de Manaus foram assuntos tratados na tarde desta sexta-feira (17) na reunião entre o prefeito em exercício e parte dos secretários municipais, a primeira comandada por Rotta após o licenciamento do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Rotta enfatizou que é uma prática constante do prefeito Arthur Virgílio Neto reunir o secretariado para acompanhar o andamento dos trabalhos e também projetar ações e que deve continuar semanalmente com essas reuniões.

Em relação a revitalização do Distrito Industrial ele lembrou que a prefeitura já está com os recursos garantidos pelo Governo Federal e que agora está ajustando os detalhes da grande ação que vai recuperar a malha viária do parque industrial da cidade.

“Acertamos que a parte da prefeitura que será responsável pela obra busque se reunir na semana que vem com a superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, para ajustarmos o que for necessário para que se possa avançar e iniciar essa obra importante para o Polo Industrial”, explicou.

Sobre as obras do PAC Cidades Históricas o prefeito em exercício afirmou que a reunião foi importante para avançar na elaboração de projetos. Ele tratou do assunto com diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka e técnicos do órgão.

“Estamos montando um núcleo de elaboração de projetos dentro da estrutura do Implurb, não só para atender demandas do PAC Cidades Históricas, mas também projetos oriundos de emendas parlamentares e de convênios que estamos firmando”, revelou Rotta.

Com informações da assessoria