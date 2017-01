Prefeitura retira árvores que caíram durante chuva

As secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) atuaram em diversos locais da capital onde foram registrados tombamentos de árvores, durante o temporal ocorrido na tarde desta terça-feira (17).

Conforme a gerência de Corte e Poda da Semmas, oito registros foram atendidos até o fim da tarde. Desses, foi constatada a queda de espécies do tipo Ficus e Paleteira, pouco recomendadas para arborização urbana por possuírem raízes superficiais e, no caso da paleteira, por oferecer pouca sombra.

A Semulsp informou que até o final da tarde foram registradas no Disque Limpeza (0800-092-6356) o total de 25 ocorrências de árvores tombadas. Dessas, além das oito já atendidas, as equipes seguem nas ruas trabalhando na avaliação e remoção, inclusive no terceiro turno. Após o corte, o material será encaminhado ao aterro sanitário para ser transformado em adubo.

Em quedas de árvores, a Semmas é responsável por avaliar as condições das espécies e a Semulsp atua no corte e remoção, com auxílio do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Manaus atua quando a árvore atinge residência ou quando oferece risco aos moradores.

Entre os locais onde foram registrados os tombamentos estão rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo; avenida Umberto Calderaro (em frente da Escola Vida) e avenida Mário Ypiranga Monteiro, próximo ao viaduto Miguel Arraes; rua dos Açaizeiros, ao lado do Ifam Campus Zona Leste (antiga Escola Agrotécnica), no São José, e avenida Timbiras, na Cidade Nova.

Com informações da assessoria