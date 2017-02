Prefeitura reforça atendimento de denúncias via aplicativo MeuAmbiente

A Prefeitura de Manaus reafirmou o compromisso de integrar diretamente o sistema de ação do aplicativo MeuAmbiente – canal para a população denunciar crimes ambientais. Por meio do app, as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) conseguem agir de forma mais rápida e se manter mais próximas às demandas da população.

Durante um workshop na sede do Ministério Público Federal (MPF/AM), que aconteceu nesta terça-feira (21), o Instituto Amazônia Mais, responsável pelo aplicativo, apresentou um balanço dos dez primeiros meses de atuação do app, ressaltando a ampla participação dos órgãos municipais na resolução de problemas ambientais.

Para o subsecretário de Gestão da Semulsp, Eisenhower Campos, a chegada do aplicativo melhorou a comunicação da população com o poder público. “Por meio da ferramenta, o munícipe ganhou mais um canal para buscar a resolução dos problemas que são da cidade e dele como cidadão. As denúncias ajudam a Prefeitura a aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana da cidade e fortalecem o conceito de guarda compartilhada do ambiente da cidade”, considerou.

Segundo a diretora-executiva do Instituto Amazônia Mais, Cíntia Fernandes, em dez meses de funcionamento, o aplicativo local MeuAmbiente já encaminhou 207 denúncias a diversos órgãos no Amazonas, contabilizando 60% de casos solucionados satisfatoriamente. “O que queremos agora é transformar o sistema de atendimento do aplicativo em uma plataforma integrada diretamente com os órgãos”, explicou.

Do total de denúncias recebidas pela Semulsp desde que o aplicativo foi criado, em abril de 2016, a média de atendimento ficou em 76%. “O índice de resolução de casos enviados à Semulsp foi o melhor durante o ano passado, dentre todos os órgãos acionados. Essa é a postura que o cidadão quer ver de sua Prefeitura”, apontou Cíntia Fernandes.

Para o procurador do Ministério Público Federal, Rafael Rocha, esse tipo de interação é essencial para o enfrentamento de problemas da cidade e ainda ajuda a reduzir os gastos do sistema público. “Nosso apoio ao aplicativo é no sentido de estimular um caminho mais curto de comunicação entre os órgãos e a população. Plataformas desse tipo fazem parte de uma realidade inevitável de inserção tecnológica”, destacou.

Com informações da assessoria