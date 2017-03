Prefeitura refaz asfaltamento em trecho da avenida Ephigênio Salles

Um dia após a conclusão dos serviços de recuperação da drenagem profunda na Avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul (sentido centro-bairro), a Prefeitura de Manaus vai refazer o trabalho de asfaltamento do trecho, nesta quarta-feira, a partir das 22h, para dar a obra por concluída.



A recuperação, executada com agilidade e rapidez, foi uma ação emergencial, de ordem do prefeito em exercício Marcos Rotta, após o rompimento de um trecho da drenagem profunda. Durante toda a tarde e noite de terça-feira, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estiveram atuando na substituição de 6 metros de tubos que compõem a rede de drenagem da área.

Equipes de outras divisões distritais foram deslocadas para a área tão logo a Seminf teve conhecimento do caso. “Fomos informados sobre o desnível, por parte dos agentes municipais de trânsito que identificaram o problema. O desalinhamento de tubos acontece, geralmente, em tubulação antiga, devido ao desgaste natural do tempo”, explica o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Antônio Peixoto.

Uma equipe com 10 homens e mais o maquinário apropriado finalizaram, por volta das 20 horas de terça-feira, toda a parte da implantação da nova tubulação em concreto armado. O trânsito foi liberado para o tráfego de veículos. Nesta quarta, no entanto, o trecho será novamente interditado para os serviços de asfaltamento da pista e após a conclusão da aplicação da massa asfáltica, a via será liberada.

Para evitar maiores transtornos à população, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) permanecerão no local realizando o isolamento parcial da via e orientando os condutores.

Com informações da assessoria