Prefeitura realiza Semana Saúde na Escola 2017

Com base no quadro epidemiológico atual, o Ministério da Saúde escolheu explorar o tema “Comunidade Escolar Mobilizada Contra o Aedes aegypti” para a 6ª Edição da Semana Saúde na Escol. Em Manaus, a mobilização será realizada no período de 3 a 7 de abril, pelas Equipes de Saúde e Educação do Programa Saúde na Escola. A abertura será na Escola Municipal Dr. Sérgio Pessoa de Figueiredo, rua Walter Rayol, s/n, Presidente Vargas, segunda-feira (3/4), às 9h.

O objetivo é mobilizar os profissionais das equipes de Saúde, estudantes, familiares e comunidades para, juntos, atuarem no combate ao Aedes Aegypti e trazer para o cotidiano das escolas e das equipes de saúde da Atenção Básica o enfrentamento do mosquito como parte do cuidado em saúde.

A mobilização vai orientar os estudantes das escolas públicas sobre a temática, com vistorias na Escola, utilizando o check-list 10 minutos contra o Aedes, identificando possíveis focos do mosquito; ações de educação em saúde abordando o ciclo do Aedes aegypti e os sintomas da dengue, zika e chikungunya.

Serão realizadas várias estratégias e atividades relacionadas ao tema, reforçando a articulação local entre saúde e educação, promoção da saúde e desenvolvimento sustentável. Ao estimular ações de promoção à saúde no ambiente escolar, envolvemos não apenas os estudantes, mas também os pais e educadores, atingindo toda a comunidade.

O Programa Saúde na Escola tem como órgãos coordenadores as Secretarias de Saúde e Educação (SEMSA, SUSAM, SEMED e SEDUC). A mobilização da Semana Saúde na Escola movimentará 147 escolas públicas para realização de atividades relacionadas ao tema com o apoio de 145 Equipes de Saúde para o alcance de 81.769 alunos da rede público de ensino.

Com informações da assessoria