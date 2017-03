Prefeitura realiza obras para conter avanço de erosões na Zona Norte

Uma obra está sendo realizada na rua 8, do conjunto Vila Real, Cidade Nova, Zona Norte, para conter o avanço de uma erosão de, aproximadamente, 12 metros de profundidade. Os serviços, promovidos pela Prefeitura de Manaus, incluem a recomposição do talude (colocação de barro), terraplanagem e dragagem profunda do local, além de recomposição da massa asfáltica.

Até o momento, mais de 6 mil metros cúbicos de barro já foram colocados no local, porém a previsão é que sejam necessários 15 mil metros cúbicos para conter a erosão. Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta semana, estão na fase do aterro para, em seguida, serem instalados os platores, que é um reforço para conter a erosão do solo, que darão sustentação ao barranco.

“Além deste serviço de contenção da erosão, vamos sanar a questão do descarte correto das águas pluviais. Para isso, vamos implantar a tubulação correta, que vai resolver a drenagem das águas da chuva”, explicou o coordenador de obras da Cidade Nova, Marcelo Henrique de Souza.

A previsão é que os serviços durem mais de 60 dias, porém a ação deverá sanar de vez qualquer risco de desabamento na área. “Parte desta rua estava cedendo e a determinação do prefeito em exercício, Marcos Rotta foi para que executássemos uma ação preventiva para evitar maiores transtornos”, explicou Marcelo.

Moradores da área contam que a área servia apenas para o descarte de lixo. “Quando começou a chuva a situação nos preocupou. A cratera ficou maior e a rua começou a ceder. Mas, as equipes da prefeitura vieram e já estão resolvendo a situação, o que nos traz um alívio imenso”, disse a moradora, Jane Reis.

Outra ação

Ainda na Cidade Nova, a Seminf desenvolve um trabalho preventivo para conter uma erosão de, aproximadamente, seis mil metros quadrados no conjunto Canaranas. Mais de 30 trabalhadores e cinco máquinas atuam no local para fazer a recuperação de todo o talude. Mais de 400 ‘carradas’ de barro já foram utilizados para aterrar a área, evitando a queda do barranco. Trezentos e oitenta metros de drenagem profunda também foram realizados, além da instalação de seis grandes caixas coletoras com tampas, que darão o escoamento correto das águas pluviais.

