Prefeitura realiza dragagem em 15 igarapés de Manaus

Para amenizar o problema enfrentado por moradores de diversas zonas da cidade que sofrem no período de chuvas, a Prefeitura de Manaus está atuando com serviços de dragagem em 15 canais de igarapé. A ação é uma determinação emergencial do prefeito Arthur Virgílio Neto.

O trabalho, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), é uma forma eficaz de evitar o assoreamento dos rios, ajudando a desobstruir o leito com a retirada de entulhos e o excesso de areia. Nesta semana os serviços foram iniciados no bairro Parque das Nações, zona Norte, em resposta a um pedido da comunidade.

Moradora da Rua Áustria, há 26 anos, a professora Marcilene Santos foi a responsável por dar voz ao problema enfrentado pelos moradores. “Eu agradeço a presença de vocês. A prefeitura atendeu os nossos pedidos. Essa resposta de realizar a dragagem vai melhorar muito a nossa situação”, comenta.

Além da dragagem no igarapé, o Parque das Nações receberá serviços de asfaltamento, por meio da operação tapa-buraco, a partir da próxima semana, como explica o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana da Seminf, José Roberto Costa. “Nós fizemos, muito recentemente, um mutirão nessa área. As ruas paralelas estão em bom estado, mas as principais já requerem um serviço de manutenção. Essas ruas de muito movimento, quando surgiu o bairro, não tiveram a base adequada, então essa base não suporta o peso dos veículos”, comenta.

Dragagem dos igarapés

Com o aumento das equipes e máquinas atuando em serviços diários de dragagem, a Seminf também está atendendo simultaneamente mais 14 trechos da cidade, priorizando os locais apontados pela Defesa Civil Municipal como vulneráveis.

Atualmente, as equipes trabalham nos igarapés dos bairros: Rio Piorini (Avenida José Henrique Rodrigues), Parque Dez (Rua 05, Conjunto Primavera), Flores (Rua 01, Comunidade Santa Cruz), Jorge Teixeira (Avenida Itaúba), Adrianópolis (Avenida Efigênio Sales), Novo Israel (Igarapé do Passarinho), Compensa (Avenida Brasil), Cidade de Deus (Comunidade Raio de Sol), Santa Etelvina (Rua Matupiris), Cidade Nova (Igarapé do Netão), Terra Nova 3 (Igarapé do Passarinho), Braga Mendes (Rua Sucuri), Zumbi (Rua São João) e Alfredo Nascimento (Comunidade Fazendinha).

