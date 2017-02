Prefeitura realiza ação emergencial e frente de obras por toda a cidade

As vias do Distrito Industrial começaram a receber manutenção asfáltica. A ação, realizada pela Prefeitura de Manaus, é emergencial e atingirá 36 ruas da área, até que a verba de R$ 150 milhões anunciada pelo Ministério do Planejamento para o recapeamento das vias do Polo seja liberada. Outras 30 frentes de obra estão ocorrendo por toda a cidade.

Os trabalhos no Distrito começaram pela avenida Buriti, uma das principais da área e rota de trabalhadores e visitantes do PIM. Nela, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), executora dos trabalhos, percorrem toda extensão, fazendo a manutenção dos trechos danificados. Por ser uma via de grande fluxo, antes da aplicação da massa asfáltica, é feita a preparação do solo, com recuperação de base de pedra rachão e brita, o que garante maior durabilidade do solo.

Simultaneamente à Buriti, as vias Solimões e Oitis também estão recebendo manutenção. Em seguida será a vez das ruas Aruanã, Tambaqui, Matrinxã, Içá, Açaí, Javari, Jutaí, Abiurana, Balata e Ipê.

O coordenador de obras da área, Kelton Aguiar, explicou que diariamente as equipes estarão atuando, por tempo indeterminado, nas vias. “Sabemos que existem muitos pontos críticos que necessitam de serviços de infraestrutura, principalmente para enfrentar as constantes chuvas. Aos poucos, esperamos atender a todos e, dessa forma, proporcionar melhores condições de trafegabilidade”.

Trabalho contínuo

Além dos serviços de manutenção no Distrito, mais de 30 pontos de diversas zonas da cidade recebem obras e outros serviços de infraestrutura da prefeitura, como tapa buracos, dragagem para a retirada de entulhos dos igarapés, drenagem profunda para dar melhor vazão às águas das chuvas, construção de pontes e também instalação de rip-rap.

Na zona Leste, a rua Cipó Tuira, no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, está recebendo a instalação de uma contenção de rip-rap, que encerrará a ameaça de desabamento na área.

Além do rip-rap, a via receberá uma manutenção completa na rede de drenagem e no final terá aplicação da massa asfáltica.

Para quem mora na região, a chegada das equipes da prefeitura veio como um alívio e em boa hora.

No bairro há 25 anos, o comerciante Ricknelson Barreto conta que a preocupação das famílias era constante, pois a cada chuva, o buraco no local aumentava e a circulação de carros ficava comprometida.

“Era preocupante a situação. Agora, com a chegada das equipes da prefeitura e o trabalho concluído, vamos ter mais segurança e o fluxo de veículos voltará ao normal”, ressaltou.