Prefeitura realiza ação de saúde na Galeria Popular Espírito Santo nesta quinta

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Manaus irá realizar uma nova edição do projeto “Saúde nas Galerias”. Com uma série de serviços para a prevenção de doenças e promoção da saúde, o projeto da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai acontecer na Galeria Espírito Santo, localizada na esquina das ruas 24 de Maio e Joaquim Sarmento, no centro da cidade, das 9h às 13 horas.

A programação será executada pelo Distrito de Saúde Sul (Disa Sul) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Megumo Kado, com a oferta de atendimento médico com clínico geral, dispensação de medicamentos, vacinação, distribuição de preservativos e aferição de pressão arterial.

O projeto acontece duas vezes a cada mês e tem como público alvo microempresários, trabalhadores e frequentadores das galerias dos Remédios e Espírito Santo, ambas localizadas no Centro. “O projeto foi iniciado no mês de agosto com o objetivo de ampliar e divulgar as ações da Atenção Básica, fortalecendo, assim, a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Além disso, é uma estratégia para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde”, ressalta o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

Educação em Saúde

O projeto “Saúde nas Galerias” também inclui ações de orientação e distribuição de material educativo. A cada edição, são abordados temas como saúde bucal, nutrição, hipertensão arterial, diabetes, combate ao Aedes aegypti (mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya) e, ainda, o combate ao tabagismo.

No mês do Outubro Rosa, movimento internacional para a conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo útero, os profissionais de saúde também estarão orientando sobre os serviços disponíveis na rede de saúde e sobre a detecção precoce da doença.

Para o próximo mês, o projeto está previsto para acontecer no dia 14 de novembro, na galeria Espírito Santo, e no dia 16 de novembro, na Galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão.

Com informações da assessoria

