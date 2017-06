Prefeitura quer parceria com Manaus Ambiental para agilizar obras

Rotta e representantes da Manaus Ambiental e Prosamin em reunião – fotos: Alexandre Fonseza/Seminf

Uma comissão permanente composta pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Manaus Ambiental, e o Programa Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) deverá ser criada para desburocratizar e as ações entre os órgãos, além de organizar de forma conjunta e produtiva as ações de infraestrutura na cidade. O assunto foi tratado nesta quarta-feira (14), em reunião do secretário de Infraestrutura Marcos Rotta e representantes da Manaus Ambiental e Prosamin.

A Manaus Ambiental ressaltou que, diariamente, 90 vazamentos são identificados na cidade

Segundo Marcos Rotta, a reunião foi motivada porque os órgãos atuam de forma quase simultânea nas mesmas áreas da cidade. “Nosso objetivo é alinhar e compartilhar as ações entre esses três órgãos, para que não haja retrabalho de nenhuma das partes, nem prejuízo aos órgãos e, principalmente, à população”, disse Rotta.

O diretor-presidente da Manaus Ambiental, Sérgio Braga, destacou que a reunião serviu para levantar uma série de questões para melhorar a qualidade de atendimento à população. “Fortalecemos uma metodologia de trabalho mais integrada e assumimos o compromisso de criar uma comissão técnica que irá avaliar todas as nossas intervenções viárias com antecedência, tanto com a Manaus Ambiental quanto com Prosamim, para que a prefeitura possa fazer um planejamento e evitar maiores transtornos”, declarou.

A concessionária Manaus Ambiental ressaltou que, diariamente, 90 vazamentos são identificados na cidade. Nos próximos cinco anos a pasta deverá atuar com a instalação de redes de esgoto em 2 mil quilômetros de vias em diversos pontos de Manaus.

“Para que possamos estender essa melhoria de qualidade em nossos serviços essa parceria é fundamental. O prefeito Arthur Neto sempre fez questão de destacar que uma das preocupações da nossa gestão é com o legado. Vamos também estabelecer um padrão de recapeamento que precisa ser dotado pela concessionária e suas terceirizadas para que um resultado de qualidade chegue a população”, ressaltou o secretário.

Na próxima semana, uma nova reunião já com a comissão formada será realizada para que sejam iniciados os trabalhos de mapeamento mencionados.

Com informações da assessoria