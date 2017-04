Prefeitura qualifica mais de 400 servidores em curso de Libras

Mais de 400 servidores públicos foram qualificados no curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Prefeitura de Manaus, entre 2013 e 2016. A ação, promovida pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), tem o objetivo de capacitar agentes para o atendimento ao público. A próxima turma começa no dia 10 de abril e as inscrições estão abertas.

O conteúdo programático inclui aspectos linguísticos de Libras, estudo de vocabulário e as frases mais utilizadas no atendimento ao público. “O conhecimento em Libras é importante não só para o atendimento ao público, mas para a sociedade em geral porque, a partir deste conhecimento, é possível fazer a inclusão de um grupo social que poderia encontrar obstáculos no atendimento. Já estamos há alguns anos trabalhando com turmas nos cursos básico e avançado, treinando servidores de todas as secretarias”, destacou a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena.

Em quatro anos, 442 servidores passaram pelo curso. Foram 105 concludentes em 2013; 127 em 2014; 97 em 2015 e 113 em 2016. Além do curso básico, a Espi também oferece o curso avançado em Libras.

As aulas da próxima turma do curso básico de Libras vão de 10 a 25 de abril, somando 30 horas de capacitação. A atividade, ministrada pela instrutora Ana Francisca Ferreira da Silva, acontece na sede da Espi, localizada na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, bloco D, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

As inscrições podem ser feitas clicando neste link, na aba “Capacitação” do Portal da Espi. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail deap.espi@pmm.am.gov.br ou pelo telefone 3215-6011.

Com informações da assessoria