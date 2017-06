Prefeitura promove curso sobre Gestão de Projetos Culturais

Espi vai ministrar curso em parceira com Manauscult –

Karla Vieira/Semcom

A Prefeitura de Manaus promove, de 19 a 27 de junho, o curso “Gestão de Projetos Culturais”. A atividade vai esclarecer os participantes sobre as diversas etapas de um projeto, desde a concepção da ideia até a avaliação final, além de identificar as oportunidades de captação de recursos e parcerias público-privadas.

O curso é voltado a servidores municipais e público em geral, envolvidos com a realização de projetos culturais, e será realizado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). As aulas serão ministradas pelo instrutor Abrahim Sena Baze Junior.

“A metodologia empregada no curso será pautada pelo estímulo à criatividade, participação e análise das políticas públicas já em execução em Manaus, de forma que os alunos proponham melhorias tanto no processo de elaboração do projeto cultural, quanto na avaliação”, afirmou a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino.

Os interessados podem se inscrever no Portal Espi (portalespi.manaus.am.gov.br/capacitacao). As aulas acontecerão na sede da Espi, localizada na Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail deap.espi@pmm.am.gov.br ou pelo telefone 3215-6011.

Com informações da Assessoria

EM TEMPO