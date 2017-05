“Prefeitura + Presente” ultrapassa 50 mil atendimentos em Manaus

Mais de 5 mil pessoas foram atendidas na manhã deste sábado (13) durante a ação itinerante “Prefeitura + Presente”, realizada desta vez na escola Municipal Dom Jackson Damasceno Rodrigues, no Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O vice-prefeito Marcos Rotta participou do evento e chamou atenção para a importância de descentralizar os serviços ofertados pelo município.

“O projeto “Prefeitura + Presente” traduz a visão e a sensibilidade do prefeito Arthur Virgílio Neto em aproximar, cada vez mais, o poder público da população. E essa ação social efetiva que estamos empreendendo demonstra, pela grande quantidade de pessoas presentes e satisfeitas com os resultados, que a nossa gestão está no caminho certo”, declarou o vice-prefeito que aproveitou a visita ao bairro para percorrer algumas ruas e conhecer as demandas do local.

Entre as melhorias já realizadas, Rotta observou que somente no entorno da escola já foram instaladas 80 luminárias de LED. Caminhando com o prefeito pelo bairro, o coordenador da Unidade Gestora de Projetos de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia), Rafael Assayag, destacou que a prefeitura vai continuar renovando toda a iluminação pública do local. “Foram substituídas luminárias de 70 watts por luminárias de 120. O intuito é aumentar a sensação de segurança para a população e inibir a criminalidade”.

Balanço

Prestes a completar um ano, a ação de cidadania coordenada pela Casa Civil, por meio da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, já ultrapassou os 50 mil atendimentos, somando todas as edições. De junho a novembro de 2016, foram 33 mil atendimentos. E só neste ano a prefeitura pretende atender com diversos serviços oferecidos pelos órgãos públicos municipais pelo menos 70 mil.

Na edição deste sábado, mais de 20 órgãos públicos e parceiros estiveram reunidos para atender a população. Uma das principais demandas é a emissão de documentos. “Eu aproveitei a ação aqui perto da minha casa e vim tirar a carteira de identidade do meu filho de apenas 11 anos. E está sendo uma maravilha. Foi muito prático”, comentou a dona de casa Fernanda Aguiar de Moura, 26.

“O Prefeitura + Presente confirma que a população precisa de ações em sua comunidade, em seu bairro. Mais de 14 bairros e comunidades já foram atendidos e ainda atenderemos muito mais até o fim deste ano”, comemora o coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, Afonso Lins.

O Prefeitura + Presente acontece a cada 15 dias em uma escola municipal da cidade e tem calendário fechado até o fim deste ano. A próxima ação ocorrerá na Escola Municipal Professor Júlio César Passos, na Comunidade Riacho Doce, Cidade Nova, zona Norte, no dia 27 de maio. Para mais informações, ligue para 0800 092 0111.

Atendimentos do dia

Em busca de melhorar a empregabilidade, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), por meio do Sine Manaus, fez o cadastro de 41 pessoas para vagas de emprego e agendou a emissão de 59 carteiras de trabalho. Além disso, o órgão ofereceu três palestras sobre assuntos ligados à empregabilidade para 98 pessoas.

Já a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), realizou 52 atendimentos entre inclusões, atualizações e consultas no Cadastro Único (para programas assistenciais). “Cada vez que um bairro recebe essa ação, a população tem a oportunidade de aproveitar diversos serviços municipais em um só local”, observou o secretário Elias Emanuel.

Os serviços de saúde do município também foram disponibilizados à população. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizaram 96 atendimentos médicos, vacinaram 92 pessoas e fizeram aferição arterial de 120 pessoas, além de outros 60 atendimentos com farmacêuticos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) também marcou presença com a distribuição de 300 mudas de espécies frutíferas e ornamentais. A doação de mudas tem como finalidade estimular o plantio nas residências, contribuindo para a arborização da cidade. A Semmas também distribuiu material informativo sobre combate ao caramujo africano e reaproveitamento de resíduos, com exposição de objetos feitos a partir da reutilização de materiais como pet e papelão.

E no mês de conscientização do “Maio Amarelo”, educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) realizaram atividades de impressão de credenciais de estacionamento para Idosos e deficientes, receberam as sugestões da comunidade para implantação de sinalização viária e distribuiu material educativo explicando sobre o movimento que visa reduzir os acidentes e fazer um trânsito mais seguro.

Com informações da assessoria