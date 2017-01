Prefeitura notifica ocupantes de feira clandestina no Tancredo Neves

Os órgãos que integram o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Manaus notificaram, na manhã desta quarta-feira (18), os ocupantes de barracas de madeira e construções em alvenaria que funcionam como boxes em uma feira clandestina montada às margens do Igarapé do Sete.

O local é Área de Preservação Permanente (APP), situado na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste. Do total de 60 armações e bancas instaladas, apenas três estão funcionando e os ocupantes foram notificados a sair do local num prazo de 48 horas.

Participaram da ação os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Subsecretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Subsempab), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Guarda Civil Metropolitana, que integram o GGIM. Vencido o prazo da notificação, os órgãos retornarão ao local para proceder a demolição administrativa dos barracos.

A ocupação irregular foi denunciada por moradores da própria comunidade São Lucas, à Subsecretaria de Produção e Abastecimento e analisada pelo colegiado do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que convocou os demais órgãos. De acordo com o GGIM, a atuação da Prefeitura de Manaus em conjunto com as comunidades nos bairros tem sido intensificada a partir dos canais de comunicação das secretarias (disque-denúncias ou fanpages), resultando no atendimento de denúncias que impedem ocupações irregulares e desastres, como no caso de ocupações de áreas de risco.

