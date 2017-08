Prefeitura monitora trânsito no 2º turno da eleição suplementar

Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas nem alteração na circulação – Divulgação/Manaustran

O monitoramento do tráfego nas vias mais movimentadas da cidade será reforçado neste domingo (27) com, aproximadamente, 300 agentes de trânsito, a partir das 6 da manhã até às 23 horas. A ação faz parte do planejamento da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), para garantir a segurança nas vias para condutores e pedestres no segundo turno da eleição suplementar.

Além do monitoramento, os agentes poderão atuar com fiscalização para coibir estacionamento irregular que provoque prejuízos à fluidez das vias. Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas nem alteração na circulação.

A presença dos agentes será intensificada nas áreas próximas aos maiores colégios eleitorais de Manaus. Os agentes também vão colaborar para a travessia de pedestres na frente dos locais de votação situados em corredores de tráfego.

No dia da eleição o Manaustrans atuará em parceria com outros órgãos envolvidos no planejamento da segurança da cidade. Para solicitar a presença de agentes de trânsito, o contato pode ser feito pelo telefone 0800 092 1188.

Isac Sharlon

EM TEMPO

