Prefeitura libera pagamento de auxílio aluguel para mais 36 famílias prejudicadas pela chuva

A prefeitura de Manaus liberou nesta segunda-feira, 13, a ordem de pagamento do Auxílio Aluguel para 36 novas famílias que sofreram prejuízos com as fortes chuvas que ocorreram em Manaus em dezembro do ano passado. O pagamento do benefício é feito via Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

Somente este ano, contando com estas 36 famílias, 94 já foram inseridas no Auxílio Aluguel. Ao todo, são 726 famílias beneficiadas com o repasse no valor de R$ 300 reais mensais por um período que pode chegar a um ano, renováveis por mais seis meses.

“As famílias estão comparecendo à Semmasdh para receber as orientações sobre o recebimento do Auxílio Aluguel e também o Termo de Demolição para que compareçam à Defesa Civil de Manaus e, seguindo o cronograma do órgão, tenham suas casas demolidas. São estruturas localizadas em áreas de risco. Por essa razão, precisamos evitar que essas pessoas retornem para as residências ou que sejam ocupadas por outras pessoas”, afirmou a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Semmasdh (DPSE) Mirella Lauschner.

Ana Lucia Fernandes, de 58 anos, moradora da Colônia Santo Antônio, zona Leste, é uma das afetadas pelas chuvas. Após laudo da Defesa Civil Municipal condenando a estrutura da casa, ela foi inserida no Auxílio Aluguel e inscrita em programa habitacional do município. Para ela, chegou agora o momento de viver um pouco mais tranquila.

“Eu quero me mudar o mais rápido possível. Nessa última alagação as tábuas da minha casa começaram a cair. Não tinha mais condições de moradia. Agora, quero alugar uma casa em outro bairro e começar vida nova”, disse.

Com informações da assessoria