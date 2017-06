Prefeitura leva infraestrutura para a comunidade Nova Floresta

Até pouco tempo, o único acesso a rua das Joias, na comunidade Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, era por uma estreita escadaria. Mas hoje, com os serviços da Prefeitura de Manaus, o cenário está completamente modificado. Mais de 200 metros de via foram abertos, receberam massa asfáltica, instalação de meio-fio e sarjeta. A mudança foi recebida com entusiasmo por mais de 400 famílias que moram no local.

Nesta quinta-feira, dia 1/6, o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rotta, esteve no local acompanhando a finalização dos trabalhos. Ele destacou que a rua estava intrafegável há anos. Por ela, os moradores não tinham acesso a outras vias da área.

“Iniciamos os serviços de manutenção e agora estamos finalizando a aplicação do asfalto. Nossa meta, seguindo a determinação do prefeito Arthur Neto, é percorrer os mais diversos bairros da cidade levando essas melhorias à população”, ressaltou.

Com a nova rua, a comunidade começa a vislumbrar outras melhorias. “Com essa via, carro da coleta de lixo, ambulâncias e outros serviços poderão ter acesso as nossas casas, e isso nos traz uma nova realidade. Ganhamos mais que via, ganhamos dignidade”, desabafou a dona de casa Andréia Tenório, que mora há cinco anos no local.

Além desta via, outras áreas da comunidade também estão recebendo infraestrutura. Nesta semana, os trabalhos de recuperação nas pistas seguem pelas ruas Careiro e Presidente Figueiredo, totalizando mais de 16 ruas já atendidas. Em seguida, será vez das ruas Laço do Amor e Tulipas receberem as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Com informações da assessoria