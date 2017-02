Prefeitura lança edital para lojas âncoras e quiosques do Shopping T4

A Prefeitura de Manaus lançou edital de licitação para uso de espaços comerciais no Shopping T4, zona Leste, que vai receber aproximadamente 720 novos empreendedores, ex-camelôs, realocados das ruas do centro de Manaus. A concorrência é para a habilitação de pessoas jurídicas e os interessados em participar podem buscar informações no site Sistemas Manaus ou na Comissão Municipal de Licitação (CML), na avenida Constantino Nery, nº 4080, a partir desta sexta-feira (10).

Localizados no térreo e no mezanino do Shopping T4, são espaços disponíveis com tamanhos distintos, entre lojas âncoras, mini-âncoras e quiosques, que variam, por exemplo, entre 6,25m² (quiosques), 92,18m² (espaço para atividade de lan house) e 403,05 m² (espaço para atividade de venda de calçados). A licitação é do tipo maior oferta e o pregão presencial acontece no dia 23 de fevereiro, às 9h, na sede da Comissão Municipal de Licitação.

De acordo com o edital, cada ponto deverá ser usado para a atividade específica prevista, entre elas: revistaria, sorveteria, casa lotérica, lan house, chaves e carimbos, operadoras de telefonia celular, drogaria/farmácia, sapataria etc. O Shopping T4 tem previsão de funcionamento para o próximo mês de março.

Os editais e seus anexos podem ser adquiridos diretamente na sede da CML ou neste endereço eletrônico, mediante pagamento do de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$10. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3215-6375.

Com informações da assessoria