Prefeitura lança edital de R$ 2 milhões para projetos artísticos

Com um investimento de R$ 2 milhões, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) lança nesta quinta-feira (18), o Edital Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017. Ao todo, serão contemplados 75 projetos em diferentes módulos financeiros voltados às artes e cultura.

O edital será lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, no Palácio Rio Branco, na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus, às 14h. Nesta edição, o prêmio está dividido em quatro módulos financeiros sendo: 20 prêmios no valor de R$ 10 mil; 15 prêmios de R$ 20 mil; 30 prêmios de R$ 30 mil e 10 prêmios de 60 mil.

Segundo Bernardo Monteiro de Paula, por meio dos editais, a Prefeitura de Manaus pretende fomentar o desenvolvimento de atividades culturais, nas mais diversas linguagens, permitindo aos agentes culturais e a sociedade em geral a escolha de suas próprias finalidades culturais.

“Este é o último edital de cunho discricionário. Graças a determinação do prefeito Arthur Neto, tivemos a sanção do Sistema Municipal de Fomento à Cultura (SISCULT), que torna a política de fomento por meio de editais obrigatória. A partir do ano que vem, passa a ser uma política e Estado”, declarou o diretor presidente da Manauscult.

Ainda segundo Bernardo, a principal mudança neste edital é a classificação dos projetos por módulo financeiro, sem a necessidade de categorizar em um segmento artístico-cultural como, por exemplo, produção, montagem, intervenção urbana. “É um edital aberto em artes e cultura que permite as pessoas propor atividades transversais aos vários segmentos. Queremos ampliar as possibilidades e estimular projetos que dialogam a partir da diversidade das expressões culturais”, completou.

Para o setor de audiovisual haverá um edital específico, que será lançado em breve com recursos suplementados pela Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Conexões Culturais

Os últimos editais de Cultura (Conexões Culturais, Hip Hop e Ocupação Artística) resultaram em mais de 400 eventos culturais realizados em diferentes zonas da cidade, com atividades gratuitas, incluindo as contrapartidas exigidas pelo edital. “Esta é uma forma de geração de valor pra sociedade a partir do recurso investido no fomento à Cultura”, reforçou Bernardo.

Somente pelo Prêmio Manaus Conexões Culturais 2015 foram realizadas, ao longo de um ano, 112 apresentações de dança e teatro, 26 oficinas, um show musical, sete produções de CD, duas produções teatrais, três produções de DVD, oito intercâmbios coprodução, um documentário e produção literária.

