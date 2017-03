Prefeitura lança cartilha online do Plano Diretor de Arborização Urbana

A Prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira, 23, a versão online da cartilha do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), durante a abertura do Minicurso Noções Básicas da Produção de Mudas, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

O lançamento foi feito pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, que destacou a importância da iniciativa no sentido de facilitar o acesso da população às diretrizes e regras da arborização da cidade. A cartilha já está disponível no site da Semmas (semmas.manaus.am.gov.br), em duas versões: em PDF e para visualização online.

“O documento norteia todas as ações de arborização, hoje incentivadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, e como estamos abrindo a programação de minicursos voltados para a arborização escolhemos esse momento para lançar a cartilha na companhia de pessoas que se interessam pelo tema”, explicou o secretário Antonio Nelson.

A cartilha traz todas as informações sobre percentual permitido de espécies nativas e exóticas, padrão para abertura de covas, regras para plantio e transplante, requisitos para autorização de corte e poda, cálculos de medidas compensatórias, espécies indesejáveis para a arborização, entre outros pontos. Para ter acesso, basta clicar no link Serviços e Formulários.

De acordo com a diretora de Arborização e Paisagismo da Semmas, Rosemary Bianco, a disponibilização do PDAU à população demonstra a valorização dada à arborização urbana pela atual gestão municipal. “O plano estabelece as diretrizes, normas e procedimentos da arborização e foi revisado a partir das experiências vivenciadas nos últimos quatro anos”, explicou.

A versão revisada do PDAU teve acrescentados artigos referentes à introdução de cobertura morta, regulamentação da doação de mudas e critérios para o plantio de determinadas espécies, entre outros pontos.

Moradora do Japiim, Santana Maria Azevedo vem participando dos minicursos desde 2016, quando começaram a ser oferecidos. “Faço questão de participar de todos os minicursos que são oferecidos, porque além de ser uma oportunidade de aprender mais posso trocar conhecimento com pessoas de diferentes locais da cidade”, afirmou Santana, que já conseguiu convencer alguns vizinhos a terem jardins, hortas e árvores plantadas em casa a partir do aprendizado obtido nos minicursos. “A ideia é essa: que cada pessoa que participa dos minicursos seja um agente multiplicador de informação para outras pessoas e contribuam com a arborização da cidade”, afirmou Rosemary Bianco.

Outras novidades na edição revisada do Plano são a regulamentação da doação de mudas; a garantia de proteção às espécies historicamente importantes para a região, consideradas a partir de agora, imunes ao corte; denominação de espécies indesejáveis na cidade, que constituem-se em invasoras que crescem desordenadamente e prejudicam a flora nativa; além de recomendações referentes à compensação ambiental, dentre outros.

Com informações da assessoria