Prefeitura lança campanha em prol do respeito aos ciclistas

A Prefeitura de Manaus apresentou, na tarde desta quinta-feira (23), a campanha publicitária “No Trânsito eu Compartilho Respeito” com o propósito de conscientizar motoristas quanto ao respeito aos ciclistas. Diversos representantes de grupos de pedal, que contribuíram diretamente para elaboração da campanha, estiveram presentes à apresentação.

Segundo o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar, a campanha representa um começo para conscientizar de forma geral que os ciclistas possuem espaço em meio ao trânsito e que precisam ser respeitados. “A campanha é muito boa e deve ser permanente para que tenha o efeito real. Se as leis fossem cumpridas não seriam preciso ciclovias e bastaria respeitar as leis”, observou.

O ciclista Werner Albuquerque foi quem protagonizou os vídeos da campanha e enfatizou que é importante que todos abracem a causa e compartilhem respeito, independente do modal que utilizem. “Temos muitos personagens dividindo o asfalto e essa campanha vem para, justamente, conscientizar a todos que estão inseridos na mobilidade urbana”, explicou.

O secretário municipal de Comunicação (Semcom), Marcos Santos, destacou o suporte que recebeu dos diversos grupos do pedal para elaboração da campanha e garantiu que haverá continuidade. “Começamos bem com a ajuda dos diversos grupos de ciclistas e agora queremos continuar esse trabalho conjunto para, cada vez mais, humanizar o trânsito”, disse.

A Campanha

A campanha publicitária contempla diversas mídias, com divulgação iniciada pelas mídias sociais, a exemplo da fanpage da prefeitura de Manaus, com um vídeo de 30 segundos destacando a importância de vários transportes compartilharem, com respeito uns aos outros, o mesmo o espaço urbano.

No final de semana, emissoras de rádio e televisão também veicularão um material. Além disso, o alerta também chegará às ruas da capital amazonense, por meio de outdoors, busdoors, taxidoors e mobiliários urbanos, ainda durante o carnaval.

