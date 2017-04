Prefeitura já atua na reconstrução do trecho da BR-319

No trecho danificado da BR-319, localizado nas proximidades do Porto da Ceasa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já atua com equipes no local para fazer a recuperação da via. Nesta quarta-feira (26), homens e máquinas trabalham no reaterro e contenção do talude para resolver o problema de erosão, que causou o desmoronamento de parte da rodovia. Os trabalhos no local devem ser concluídos de 30 a 45 dias. A obra emergencial está sendo executada com recursos próprios.

“A ordem foi muito clara, fazer o que for preciso para que Manaus não fique desassistida. Faremos a recuperação da via, mas será necessário um trabalho maior para contermos totalmente a erosão, evitando novos desmoronamentos. Para isso irei me reunir com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, quem acredito poderá nos ajudar”, afirmou o prefeito, que a partir de amanhã (quinta-feira, 27/4) cumpre extensa agenda em Brasília (DF) na busca de liberação de recursos financeiros para a capital amazonense.

Incumbido de procurar o Governo do Estado a fim de firmar uma parceria na ação de recuperação de parte da BR-319, o vice-prefeito Marcos Rotta disse que não teve sucesso na sua investida. “Não obtivemos nenhuma resposta. E como já recebemos uma documentação oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) alegando que não tem competência sobre a área, em menos de 24 horas a prefeitura já colocou sua estrutura em campo para vencer mais essa dificuldade”, destacou.

Com informações da assessoria