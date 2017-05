Prefeitura inicia serviço de drenagem na comunidade Campos Salles

A Prefeitura de Manaus intensificou, desde o início deste ano, os serviços de implantações de redes de drenagens profundas nos bairros de Manaus. Nesta semana, os trabalhos foram iniciados na rua Iafa, loteamento Campos Sales, Zona Norte. A área, prejudicada em dias de chuva, receberá mais de 80 metros de tubulação. Os serviços são executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Além da implantação da rede, o bairro está recebendo outros serviços de infraestrutura, como manutenção de caixas coletoras, meio-fio e sarjetas. Vias como as ruas Aruanã, Jacamim e Surucuá também terão instalação nas caixas coletoras.

O secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, destacou que esse serviço de confecção de drenagem também ajuda a preservar o asfalto utilizado no recapeamento das vias.

“Um dos principais problemas da malha viária na cidade está relacionado à falta drenagens. Essa via tinha um problema de vasão incorreta das águas pluviais, mas com esse serviço a situação irá se regularizar e a via não terá mais água empossada”, ressaltou.

Para quem mora na comunidade, os serviços irão trazer melhorias e valorização da área. Há quatro anos na comunidade, a dona de casa Conceição Faustino disse que a via não tinha mais condições nem tráfego de veículos.

“Passar com o carro nessa rua era um sacrifício, devido às poças d’água. Não tinha uma drenagem adequada aqui. Agora, com a chegada as equipes e o início dos trabalhos vamos nos sentir mais valorizados e ter uma moradia mais digna”, declarou.

Serviços em andamento

Além da comunidade Campos Sales áreas como o conjunto Hileia, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, também estão recebendo ações de infraestrutura. Nesta semana, as ruas 15 e 17 do conjunto estão sendo contempladas com ações de tapa-buraco. Na mesma zona, as ruas A, 1 e 6 do bairro Alvorada 1, também recebem tapa-buracos.

Já na Zona Leste, na rua das Joías, no bairro Nova Floresta, uma frente de trabalho atua com a aplicação de massa asfáltica na via. No bairro Tancredo Neves, a rua 11 de Julho também recebe nesta semana a aplicação de massa asfáltica.

No bairro João Paulo, também na Zona Leste, as obras ocorrem na rua 7 de Setembro com recuperação de drenagem profunda e caixas coletoras.

Com informações da assessoria