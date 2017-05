Prefeitura inicia nova etapa na recuperação da avenida Loris Cordovil

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está atuando em ritmo acelerado nas obras de recuperação da avenida Lóris Cordovil, Alvorada, Zona Centro- Oeste após o desmoronamento de parte da ponte na primeira quinzena de abril.

Na manhã desta terça-feira (2), a secretaria deu início à implantação do estaqueamento das colunas na pista que corresponde ao sentido Centro – Alvorada. Ao todo, serão implantadas 24 estacas com 13 metros de profundidade para receber a nova estrutura em concreto armado. O mesmo trabalho já foi concluído no sentido oposto da ponte. A previsão é de que até sexta-feira, 5, o estaqueamento total da pista esteja concluído.

Em seguida, os trabalhos prosseguem com a escavação na área para a execução do bloco de fundação da ponte no igarapé dos Franceses, o qual receberá uma nova estrutura em concreto armado. O prazo estimado para conclusão do reparo da ponte é de aproximadamente 90 dias.

De acordo com o subsecretário de obras públicas da Seminf, Madson Rodrigues, o ritmo das obras segue acelerado com diversos trabalhadores e máquinas atuando no trecho. “Após várias visitas a obra, o prefeito Arthur Virgílio determinou que os serviços fossem acelerados o máximo possível para que a Seminf entregue a obra e a pista seja liberada. Vamos reconstruir uma nova ponte”, destacou.

A Prefeitura de Manaus vem atuando com a implantação de uma nova ponte desde o último dia 10/04, em virtude do desmoronamento da antiga ponte causado por danos no gabião, que teve sua estrutura afetada com a força das águas e também pelo tempo de construção.

Trânsito Local

Enquanto seguem as obras de reparo na avenida, a Alameda do Samba está com o trânsito no sentido Pedro Teixeira. Para facilitar o o tráfego de veículos, agentes do Manaustrans estão no local para orientar os condutores sobre a alteração no trânsito.

Com informações da assessoria