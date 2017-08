Prefeitura inicia ação ‘Saúde nas Galerias’

A ação será mensal e permanente, estimulando também a movimentação do espaço – Fotos: José Nildo/Semsa

Frequentadores e microempresários da Galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, no Centro Histórico de Manaus, Zona Centro-Sul, receberam nesta terça-feira (15), a primeira edição do projeto “Saúde nas Galerias”, que visa a ampliar e divulgar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças na atenção básica.

Desde 9h ate às 13h, foram oferecidos os serviços de consulta médica com clínico geral, dispensação de medicamento, vacinação, distribuição de preservativos, oferta de testagem rápida (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), aferição de pressão arterial, orientações nutricionais, educação em saúde bucal e combate ao fumo pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Nos dois locais, o projeto irá acontecer mensalmente, de agosto a dezembro deste ano

A ação será mensal e permanente, estimulando também a movimentação do espaço. “É com muita satisfação que hoje implantamos esse projeto, que é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. Trouxemos uma equipe grande da Semsa que, além de ampliar o atendimento da saúde, irá estimular a presença do público consumidor”, explicou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A Galeria Espírito Santo, situada na rua 24 de Maio, Centro, também será contemplada com o projeto. “É um trabalho que só traz benefícios para os microempresários e consumidores. Nos dois locais, o projeto irá acontecer mensalmente, de agosto a dezembro deste ano”, adiantou Magaldi.

“Foi uma boa a iniciativa da prefeitura de trazer esta ação para a Galeria. Nós, os lojistas e a população em geral, estamos aproveitando”, disse o permissionário Francisco Júnior, que aproveitou o Saúde nas Galerias para tomar algumas vacinas.

Próximas edições

Galeria dos Remédios

Data: 14/09; 03/10; 16/11; 14/12

Local: rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Galeria Espírito Santo

Data: 17/08; 12/09; 05/10; 14/11; 12/12.

Local: rua 24 de Maio, nº 106, Centro

