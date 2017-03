Prefeitura inaugura poço artesiano na zona ribeirinha de Manaus

A prefeitura levou mais dignidade e qualidade de vida para mais de 400 pessoas que vivem na comunidade ribeirinha de Manaus, Nova Canaã do Aruaú, com a inauguração de um poço artesiano, nesta sexta-feira, 31/3. Localizada às margens do rio Negro, a cerca de 2h da capital por via fluvial, a comunidade sofria com a falta de água potável e, consequentemente, com as doenças causadas pelo consumo de água contaminada.

“É mais um obra que nos gratifica e emociona profundamente por ver que estamos contribuindo para que essas pessoas tenham uma vida melhor. Daqui para frente, a história será reinventada. Agora com água potável e de qualidade para homens, mulheres e crianças”, afirmou o prefeito.

O projeto para construção do poço artesiano foi contemplado por meio do programa “Assistência a Projetos Comunitários e de Segurança Humana – APC”, fruto de uma parceria da Casa Militar e da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec) com o Consulado Geral do Japão em Manaus, iniciada em janeiro de 2015. Esse é o terceiro poço artesiano entregue na área rural e ribeirinha de Manaus pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Outros dois foram entregues nas comunidades do Julião e Agrovila, que fazem parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé.

“Esse projeto é baseado no desejo do povo japonês de participar dos esforços para solucionar as necessidades básicas em países amigos. Desejo que esse poço seja bem utilizado, com a devida manutenção, beneficiando essa comunidade ao longo dos anos”, destacou o cônsul geral do Japão no Brasil, Shuji Goto.

Antes e durante todo o processo de implantação do poço, a Defesa Civil de Manaus esteve presente na comunidade, vistoriando a obra junto aos moradores. Segundo o secretário executivo do órgão, Cláudio Belém, o trabalho faz parte das ações de monitoramento das áreas rural e ribeirinha de Manaus.

“Aqui, em parceria com a Manaus Ambiental, implantamos também 600 metros de rede hidráulica, levando água potável até a porta da casa dos moradores. Tão logo eles adquiram suas caixas de água, faremos a interligação para dar ainda mais comodidade para essa população”, destacou Belém.

Moradores relataram que lutaram muito por essa conquista, uma vez que no período da seca dos rios, a água se torna escassa no local. “É um sonho que se realiza. Nunca tínhamos recebido a presença de um governante na nossa comunidade. Isso para nós é um momento de alegria. Nossas crianças antes bebiam água do rio, adoeciam, e hoje a gente vê a mudança”, disse Rosangela de Lima Barros, presidente da comunidade ribeirinha Nova Canaã do Aruaú.

A construção do poço artesiano foi realizada pela Empresa Intelli Projetos e Construção Ltda e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) com o investimento de R$ 118.520,27.

Mais melhorias

Antes de inaugurar o poço artesiano, o prefeito em exercício Marcos Rotta participou de uma reunião com os comunitários para ouvir suas necessidades. Já a partir da próxima semana, uma equipe da Seminf vai ao local para providenciar a construção de uma ponte sobre o lago do Aruaú, além de uma rampa de acesso na Escola Municipal Estrela da Manhã, para facilitar o acesso do jovem Railson Gomes Barros, de 13 anos, que é cadeirante.

“Gradativamente vamos trazer outras melhorias para essa comunidade, que se mostrou extremamente organizada. Além das ações da Seminf, vamos planejar ainda a reforma e ampliação da escola e a criação de uma base de endemias, que possa abrigar os profissionais e moradores nos dias em que as Unidades Móveis de Saúde Fluviais atendem na comunidade”, prometeu Marcos Rotta.

Com informações da assessoria