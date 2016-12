Prefeitura inaugura academia ao ar livre no Planalto

A prefeitura de Manaus entregou, na noite desta segunda-feira (26), às 19h30, mais uma academia ao ar livre. Dessa vez, os moradores do Conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, foram contemplados pelo projeto que está presente em 30 locais na capital.

O espaço fica localizado na esquina das ruas Cel. Valentim Normando e Dr. Simplício. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB) e de secretários municipais.

A academia pode ser usada também por pessoas com deficiência. O projeto tem como origem uma emenda parlamentar da vereadora Socorro Sampaio (PP). A obra custou em torno de R$ 100 mil. A parlamentar justificou a escolha do local.

“Essa área, por ser uma região de mata, era considera refúgio para infratores. Usuários de drogas e pedófilos costumavam frequentar a região. Essa é uma forma de inibir esses delitos. A população fez um apelo e, com apoio da prefeitura, o projeto saiu”, ressaltou Socorro.

Socorro Sampaio revelou ainda que existem outros projetos para o local. “É uma área grande e sobram espaços para serem explorados. Já destinei recursos para que, em 2017, seja construída uma quadra de esportes ao lado da academia e também um calçadão para as pessoas caminharem”.

Luís Neto, secretário de juventude esporte e lazer do município, informoou que a prefeitura pretende, nos próximos dias, intensificar os trabalhos de esporte e lazer em áreas da cidade que foram contempladas com academias ao ar livre.

“Para 2017 todos esses espaços contarão com apoio de profissionais capacitados para orientar a população a fazer exercícios de ginástica de maneira correta sem acarretar danos a saúde. Além disso, vamos implantar projetos como ‘Brincando na Rua’ e ‘Faixa Liberada’, destacou Luís Neto.

A dona de casa Ivaneide Nunes, 54, que demonstrou estar feliz com a inauguração, espera outras ações no bairro. “Espero de coração que não fique apenas nisso e que a prefeitura cumpra as promessas e implante novas ações dentro do bairro, porque isso tudo ajuda a afastar a criminalização”, apelou.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO