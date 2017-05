Prefeitura implanta sistema para regularizar entrega de medicamentos nas UBSs

A Prefeitura de Manaus está implantando um sistema eletrônico de controle de medicamentos dispensados à população na rede de saúde do município. O SisFarma vai possibilitar o cadastramento de informações dos usuários que recebem remédios gratuitamente e, com isso, melhorar o controle da dispensação de itens nas farmácias das UBSs.

“O SisFarma, criado por desenvolvedores do setor de Tecnologia da Informação da Semsa, ficará conectado com o sistema do Ministério da Saúde, que vai receber as atualizações para que haja um controle maior da saída de medicamentos comprados com verba federal”, explica o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto.

O novo sistema começou a ser instalado na segunda-feira (8) e desde então estão sendo exigidos dos usuários, além da receita médica, o Cartão Nacional de Saúde (CNS-SUS) e um documento de identificação com foto. Se a pessoa que for receber o remédio não for o titular da receita, também terá que apresentar documento de identidade para receber os itens prescritos.

A medida atende determinação do Ministério da Saúde e segundo a gerente de assistência farmacêutica da Semsa, Mie Muroya Guimarães, a exigência faz parte do processo criado para dar suporte à dispensação de medicamentos com maior segurança, permitindo a identificação de perdas e o rastreamento do consumo.

“O sistema vai possibilitar a regularidade do envio das informações de dispensação de medicamentos ao Ministério da Saúde, na forma da legislação vigente. Além disso, o SisFarma estará integrado ao sistema de estoque da Secretaria de Administração (Semad) e ao Sistema de Controle de Estoque da Prefeitura de Manaus (Compras Manaus)”, declarou Mie.

Com informações da assessoria