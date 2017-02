Prefeitura expande ações esportivas ao público da terceira idade

A partir da segunda quinzena de março, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus vão ganhar mais opções de atividades esportivas e de lazer. A Manaus Previdência e a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) acertaram parceria para oferecer ações como caminhada orientada, dança e alongamento para os segurados.

Com a nova parceria, o município amplia as atividades esportivas e laborativas voltadas para o público da terceira idade, que tem acesso a essas ações e muitas outras por meio de programas executados no Parque Municipal do Idoso (PMI); Centros de Referência de Assistência Social (Cras); Centro de Esportes e Lazer (CELs) etc, abrangendo também outras faixas etárias. No PMI, o público gira em torno de três mil atendidos/mês; nos Cras, aproximadamente 400 pessoas e pela Semjel, foram 56 mil pessoas em 2016 (média de 4.600/mês), usuários dos 23 centros que a secretaria gerencia e que estão presentes em todas as zonas da cidade.

Na Manaus Previdência, as atividades acontecerão num espaço localizado atrás do prédio da sede, que vai passar por uma manutenção para receber os futuros alunos.

“Vamos atender a um desejo dos nossos aposentados e pensionistas, que vai se somar a outras ações previstas para este ano”, enfatizou a diretora de Previdência, Dra. Daniela Benayon, que junto com outros membros da previdência, recebeu a equipe da Semjel na manhã desta segunda-feira (20), numa visita técnica de avaliação do espaço onde as aulas acontecerão.

“Além de atender aos segurados previdenciários, também vamos aproveitar para divulgar os outros espaços que a Prefeitura disponibiliza na cidade para as atividades físicas de pessoas de todas as idades, incluindo as com deficiências”, destacou o diretor do Departamento de Desporto da Semjel, Alexsandre Pereira Barbosa.

Conforme Benayon, ainda esta semana a previdência municipal vai enviar um ofício à Secretaria de Juventude para formalizar a parceria e, em seguida, elaborar um termo de cooperação técnica sem ônus para ambos os órgãos. “Também vamos analisar a quantidade de vagas que serão disponibilizadas, que deverá girar em torno de 30 a 40, a fim de abrir as inscrições aos segurados já a partir da próxima sexta-feira (24), dia de entrega de contracheque, quando registramos um grande número de segurados em nossas dependências”, disse, acrescentando que a previdência municipal já está trabalhando com outros órgãos externos à estrutura da administração municipal para implantar mais ações aos segurados, como artesanato, oficina da memória e coral.

Ginástica laboral

As ações da Semjel na previdência municipal não ficarão restritas aos segurados. Conforme Benayon, a parceria também engloba a realização de ginástica laboral para os servidores da autarquia. Serão duas vezes por semana. Mas, ainda será definido se a ginástica acontecerá nos próprios setores ou se os servidores se deslocarão para um único espaço para que todos façam a atividade em conjunto. “A ideia é que cada um absorva os conhecimentos e tenha esse momento de alongamento diariamente antes de começar a trabalhar. Acreditamos que isso vai auxiliar na disposição do servidor, despertando para o cuidado que deve ter com a própria saúde”.

