Prefeitura executa obra para conter avanço de erosão

A Prefeitura de Manaus está realizando uma obra para conter o avanço de uma erosão de aproximadamente 12 metros de profundidade na rua 8 do conjunto Vila Real, Cidade Nova, zona Norte. Os serviços incluem a recomposição do talude (colocação de barro), terraplanagem e dragagem profunda do local, além de recomposição da massa asfáltica.

Até o momento, mais de 6 mil metro cúbicos de barro já foram colocados no local, mas a previsão é que sejam utilizados 15 mil metros cúbicos para conter a erosão. Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), nesta semana, estão na fase do aterro para, em seguida, serem instalados os platores, que darão sustentação do barranco.

“Além deste serviço de contenção da erosão vamos sanar a questão do descarte correto das águas pluviais. Para isso vamos implantar a tubulação correta que vai resolver a drenagem das águas da chuva”, explicou o coordenador de obras da Cidade Nova, Marcelo Henrique de Souza.

A previsão é que os serviços durem mais de 60 dias, porém a ação deverá sanar de vez qualquer risco de desabamento na área. “Parte desta rua estava cedendo, e a determinação do prefeito em exercício, Marcos Rotta, foi que executássemos uma ação preventiva para evitar maiores transtornos”, explicou Marcelo.

Quem mora no local já se sente aliviado com o serviço. “Isso aqui era área que servia apenas para descarte de lixo, e quando começou a chuva a situação nos preocupou porque a cratera ficou maior e a rua começou a ceder. Mas, as equipes da prefeitura vieram e estão já resolvendo a situação, o que nos trás um alívio imenso”, disse a moradora Jane Reis.

Outra ação

Ainda na Cidade Nova, a Seminf desenvolve um trabalho preventivo para conter uma erosão de, aproximadamente, seis mil metros quadrados no conjunto Canaranas. Mais de 30 trabalhadores e cinco máquinas atuam no local para fazer a recuperação de todo o talude e mais de 400 ‘carradas’ com barro foram despejados para aterrar a área, evitando a queda do barranco. Trezentos e oitenta metros de drenagem profunda também foram implantados, além da instalação de seis grandes caixas coletoras, já com tampas que darão o escoamento correto das águas pluviais.

